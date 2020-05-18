Клип Hypnodancer группы Little big ворвался в ТОП-5 международного чарта YouTube
Коллектив из Петербурга оказался рядом с такими звездами как Ариана Гранде и Джастин Бибер.
Фото: Instagram @littlebigband
Видеоклип группы Little big из Санкт-Петербурга на песню Hypnodancer вошел в пятерку лучших в еженедельном международном чарте International YouTube Weekly Chart. Скрин рейтинга опубликован в Instagram коллектива.
«Наш новый клип Hypnodancer оказался на пятом месте в еженедельном чарте самых просматриваемых видео в мире на YouTube!» — гласит подпись к снимку.
При этом выше в чарте находятся, в том числе такие всемирно известные коллеги по музыкальному цеху как Ариана Гранде и Джастин Бибер.
Little big, чей стиль музыкальные критики относят к направлениям панк, поп и рэйв, зародился в 2013 году спонтанно, когда ребята сняли видео к своей песне Every Day I’m Drinking и выложили его на YouTube. Уже через несколько месяцев до сих пор никому неизвестная группа выступала на разогреве у южноафриканского коллектива Die Antwoord.
В состав группы входят фронтмен Илья Прусикин («Ильич»), Сергей Макаров, Антон Лиссов и Софья Таюрская.
В текущем году Little big должна была представить Россию на 65-м Международном музыкальном конкурсе «Евровидение» в Нидерландах, но из-за пандемии коронавируса живое присутствие музыкантов было отменено. К слову, в их победе никто не сомневался. За считанные дни клип на конкурсную песню собрал миллионы просмотров и разлетелся по всему миру.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, какие отсылки можно увидеть в клипе Hypnodancer группы Little big.
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