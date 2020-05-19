Какое наказание грозит чиновнику-браконьеру на Сахалине?
По словам мэра города Оха Сергея Гусева, обнаруженных в его лодке и изъятых инспекторами охотнадзора уток, он просто подобрал.
Закрыть
Смотрите также:
Как Анатолий Вассерман выглядел в молодости? — фото
Без макияжа и в пижаме: Галкин показал, как Пугачева праздновала Пасху
Через несколько дней после развода бывший муж Лолиты показал свою новую семью
«Мне очень больно»: супруга Эмина Агаларова прокомментировала новость о разводе
В Роспотребнадзоре обозначили «финальную точку» в снятии ограничений в РФ
Как узнать имя будущего мужа по дате рождения
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 13 мая, для всех знаков зодиака
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 18 по 24 мая
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 15 мая, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 14 мая, для всех знаков зодиака
Фото, видео: www.globallookpress.com /The Irish Image Collection / Des, 5-tv.ru
На Сахалине разгорается крупный скандал. Мэр города Оха Сергей Гусев попался инспекторам охотнадзора, что называется, с поличным. В лодке градоначальника нашли несколько мешков с дичью. При этом задержанный заявил, что изъятых уток он просто подобрал. Инспекторы в эту версию не верят.
«Вечерка» — это когда прицелиться еще можно, но уже только в силуэт. Звучит как оправдание. Но на деле это значит — палить без разбора. Итого убито почти два десятка самок. Судя по ответам инспектору на видео двумя охотниками.
Гусев — страстный охотник. Протокол на него составлен снова. Но совсем не из-за незаконно убитых самок утки. В бумаге значится только превышение суточной нормы отстрела селезней — на четыре штуки. Но излишек — это подобранные им подранки, которых подстрелили другие, поясняет мэр.
Какое наказание грозит мэру, расскажет корреспондент МИЦ «Известия» Семен Еремин. Подробности в репортаже.
Читайте также
54%
-0.59 79.17
0.23
Нашли ошибку?