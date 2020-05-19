На Сахалине разгорается крупный скандал. Мэр города Оха Сергей Гусев попался инспекторам охотнадзора, что называется, с поличным. В лодке градоначальника нашли несколько мешков с дичью. При этом задержанный заявил, что изъятых уток он просто подобрал. Инспекторы в эту версию не верят.

«Вечерка» — это когда прицелиться еще можно, но уже только в силуэт. Звучит как оправдание. Но на деле это значит — палить без разбора. Итого убито почти два десятка самок. Судя по ответам инспектору на видео двумя охотниками.

Гусев — страстный охотник. Протокол на него составлен снова. Но совсем не из-за незаконно убитых самок утки. В бумаге значится только превышение суточной нормы отстрела селезней — на четыре штуки. Но излишек — это подобранные им подранки, которых подстрелили другие, поясняет мэр.

Какое наказание грозит мэру, расскажет корреспондент МИЦ «Известия» Семен Еремин. Подробности в репортаже.