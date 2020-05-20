ЗвОнит или звонИт? ВЦИОМ назвал количество россиян не делают ошибки в произношении слов
В опросе приняли участие 1,6 тысячи россиян в возрасте от 18 лет. Результаты исследования приятно удивили экспертов.
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Фото, видео: РИА Новости / Константин Чалабов
Всероссийский центр изучения общественного мнения выяснил, сколько россиян не допускают ошибки в произношении разных слов. Для этого 16 мая был проведен опрос в формате телефонного интервью, в котором приняли участие 1,6 тысячи граждан РФ в возрасте от 18 лет.
Результаты исследования показали, что большая часть населения является грамотной. Так, слово «кофе» в мужском роде употребляют 73% респондентов, а в слове «звонит» ударение на последний слог ставят 74% опрошенных, пишет РИА Новости.
Также эксперимент показал, что слова «договОр» и «срЕдства» правильно произносят более 60% граждан, а в различиях между глаголами «надеть» и «одеть» разбираются только 50% россиян. При этом 53% респондентов говорят «свеклА», вместо правильного «свЁкла».
Ранее 5-tv.ru сообщал, что ЕГЭ в 2020 году отмене не будет.
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