ТОП-5 мужских имен, которые наделяют их обладателей крепким здоровьем

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Валентин Черников
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Именологи рассказали, какие представители сильного пола меньше всех подвержены болезням.

ТОП-5 мужских имен, которые наделяют их обладателей крепким здоровьем

Фото: www.globallookpress.com /Steve Nagy / Design Pics

Энергетика имени влияет как на характер и успех носителя, так и на свойства его организма, утверждают специалисты. Назвав ребенка подходящим образом, можно обеспечить ему дополнительную защиту от многих заболеваний. Портал Belnovosti.by привел пять имен мужчин — обладателей отменного здоровья.

Александр

С малых лет Александр наделен крепким здоровьем. Он редко следит за своим самочувствием и старается не прибегать к медикаментам, если его одолевает недуг — ждет, что пройдет само. И чаще проходит. Однако излишняя самоуверенность может сыграть злую шутку, если все же ему не удастся избежать серьезной болезни.

Антон

Юноша с таким именем не может похвастаться столь же крепким здоровьем, как и Александр. У него проявляются незначительные простуды, наблюдаются проблемы с сердцем. Но серьезные заболевания до глубокой старости обходят Антона стороной, а это существенное преимущество.

Константин

Плюс имени Константин в том, что его носитель всегда следит за своем здоровьем. Он сразу обратится к врачам, как только почувствует подступающее заболевание. При этом Костя быстро выздоравливает без серьезных осложнений, поскольку обладает отличным иммунитетом.

Сергей

Еще один счастливчик с хорошим иммунитетом — Сергей. Он и не догадывается о существовании многих болезней, редко обращается к медикам. Когда же ему нужна помощь со стороны, он к ней прибегает. Это целеустремленный человек, который всегда добивается результата.

Иван

Как и его предшественники в этом списке, Иван болеет нечасто. Но одного хорошего иммунитета в его случае недостаточно для излечения от недугов. Большинство заболеваний он привык лечить подручными средствами. И отправляется в клинику, когда ситуация станет критической.

Ранее 5-tv.ru публиковал ТОП-5 имен мужчин со скверным характером.

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