Модель опубликовала в сторис в Instagram интригующие снимки.

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Фото, видео: Instagram @georginagio

Возлюбленная известного футболиста Криштиану Роналду — Джорджина Родригес заинтриговала фанатов своими сторис в Instagram. Модель опубликовала снимок, который заставил подписчиков заподозрить, что скоро звезда Ювентуса станет отцом в пятый раз.

Джорджина сфотографировалась в зеркале лифта в красивом образе: элегантном платье и сумкой Шанель, а на безымянном пальце у модели красуется дорогое кольцо. Причем руку Джорджина держит на животе.

Снимок модель подписала просто — «Доброе утро».

Instagram @georginagio

Фанатов взбудоражило это фото — Криштиану Роналду наконец сделал предложение Джорджине, и они скоро снова станут родителями?

До этого модель отрицала слухи о помолвке и беременности. Однако ее последняя сторис в Instagram, похоже, говорит об обратном.

Криштиану и Джорджина встречаются уже более трех лет. Они познакомились в 2016 году на модном показе Dolce& Gabbana. В ноябре 2017 года Криштиану стал отцом в четвертый раз. Модель родила возлюбленному девочку Алану-Мартину.

Однако пара до сих пор не узаконила свои отношения. Они не хотят торопить события. Сейчас возлюбленные озабочены подготовкой семейного гнездышка, чтобы к моменту бракосочетания уже не пришлось задумываться о просторном жилье.

В 2018 году Джорджина и Роналду переехали в Турин в особняк с восемью спальнями.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о самых известных девушках Криштиану Роналду.

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