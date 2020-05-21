Возлюбленная Криштиану Роналду снова беременна?
Модель опубликовала в сторис в Instagram интригующие снимки.
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Фото, видео: Instagram @georginagio
Возлюбленная известного футболиста Криштиану Роналду — Джорджина Родригес заинтриговала фанатов своими сторис в Instagram. Модель опубликовала снимок, который заставил подписчиков заподозрить, что скоро звезда Ювентуса станет отцом в пятый раз.
Джорджина сфотографировалась в зеркале лифта в красивом образе: элегантном платье и сумкой Шанель, а на безымянном пальце у модели красуется дорогое кольцо. Причем руку Джорджина держит на животе.
Снимок модель подписала просто — «Доброе утро».
Фанатов взбудоражило это фото — Криштиану Роналду наконец сделал предложение Джорджине, и они скоро снова станут родителями?
До этого модель отрицала слухи о помолвке и беременности. Однако ее последняя сторис в Instagram, похоже, говорит об обратном.
Криштиану и Джорджина встречаются уже более трех лет. Они познакомились в 2016 году на модном показе Dolce& Gabbana. В ноябре 2017 года Криштиану стал отцом в четвертый раз. Модель родила возлюбленному девочку Алану-Мартину.
Однако пара до сих пор не узаконила свои отношения. Они не хотят торопить события. Сейчас возлюбленные озабочены подготовкой семейного гнездышка, чтобы к моменту бракосочетания уже не пришлось задумываться о просторном жилье.
В 2018 году Джорджина и Роналду переехали в Турин в особняк с восемью спальнями.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о самых известных девушках Криштиану Роналду.
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