Возможность выступить на заседании организации они получили впервые.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Александр Полегенько; 5-tv.ru

Украинцы, которые проживают в Крыму, получили возможность на комфортную интеграцию в культурное, общественное и экономическое российское пространство. Об этом на Совбезе ООН по видеоконференции заявили сами жители полуострова.

Возможность выступить на заседании организации они получили впервые. По словам главы украинской общины Крыма Анастасии Гридчиной, на полуострове нет и намека на национальную неприязнь: после воссоединения с Россией украинцев никто не воспринимал как чужаков.

Также Гридчина призвала мировое сообщество защитить права русскоязычного населения на Украине, которое подвергается дискриминации. И особенно — в школах и детсадах. Там детей заставляют обучаться исключительно на украинском языке.

Читайте также

+12° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 32%
71.88
0.96 78.44
0.64
ТОП-6 знаков зодиака, которых легче всего сглазить

Последние новости

19:15
От матриархата до сологамии. Какой тип брака вам подходит?
19:11
Кайли Дженнер обнажила «фирменные» бедра в белом боди
19:09
В Венесуэле арестованы за подготовку госпереворота более 60 человек
19:06
Женщины паркуются до первого касания ноги. Как? Знает гимнастка Анна Катюк
19:02
Голову мужчины в пакете нашли в лесу на окраине Москвы
18:59
Живущие в Крыму украинцы рассказали в ООН о жизни на полуострове

Сейчас читают

Жорин раскрыл обман Иванова и предложил «объявить бойкот» его фейковым новостям
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 22 мая, для всех знаков зодиака
Тарзан возмущен, что государство помогает врачам и пенсионерам, но не артистам

Новости СМИ2

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок