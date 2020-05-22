Огонь стремительно перекинулся на крышу и соседние постройки.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: ВКонтакте @krasnetip

Пожар охватил частный дом, который близко расположен к многоэтажкам в Октябрьском районе Красноярска. Предварительно, площадь пожара составляет 240 квадратных метров. Поступают сообщения, что пострадал хозяин дома.

На кадрах с места ЧП видно, что огонь перешел на крышу, также загорелись соседние постройки. Также очевидцы сообщают, что слышны взрывы газа, возможно, от пожара сдетонировали газовые баллоны.

В настоящее время на месте работают пожарные расчеты.

Читайте также

+5° Атмосферное давление 766 мм рт. ст.
Относительная влажность 70%
70.92
-1.42 77.80
-1.38
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 22 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

10:00
В Красноярске рядом с многоэтажками полыхает частный дом. Слышны взрывы газа
9:53
Джо Байден оказался в глубокой финансовой яме
9:44
Что вернувшиеся из «Эр-Рукбана» жители Пальмиры рассказали о жизни в лагере?
9:36
Сергею Жукову — 44! Какую цену солист «Руки вверх!» заплатил за оглушительный успех?
9:27
Российская векторная вакцина от коронавируса неофициально испытана на людях
9:18
«Умирала в страшных муках»: мать убитой историком Соколовым студентки о трагедии

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 22 мая, для всех знаков зодиака
Пятница 22 мая — уникальный день, когда женщины могут изменить свою жизнь
«Ты просто сдала, мать!» — Иван Ургант высмеял Ксению Собчак «без всего»

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок