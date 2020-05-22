В Красноярске рядом с многоэтажками полыхает частный дом. Слышны взрывы газа

Пожар охватил частный дом, который близко расположен к многоэтажкам в Октябрьском районе Красноярска. Предварительно, площадь пожара составляет 240 квадратных метров. Поступают сообщения, что пострадал хозяин дома.

На кадрах с места ЧП видно, что огонь перешел на крышу, также загорелись соседние постройки. Также очевидцы сообщают, что слышны взрывы газа, возможно, от пожара сдетонировали газовые баллоны.

В настоящее время на месте работают пожарные расчеты.