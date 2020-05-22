В Красноярске рядом с многоэтажками полыхает частный дом. Слышны взрывы газа
Огонь стремительно перекинулся на крышу и соседние постройки.
Закрыть
Смотрите также:
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 18 по 24 мая
Польский генерал выругался, сравнивая танки своей армии с российскими Т-72
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 20 мая, для всех знаков зодиака
Сын Светланы Светличной исполнил мечту матери в ее день рождения
Дельфин приплыл к дому хоккеиста Овечкина в США — необычное видео
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 17 мая, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 16 мая, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 21 мая, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 18 мая, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 19 мая, для всех знаков зодиака
Фото, видео: ВКонтакте @krasnetip
Пожар охватил частный дом, который близко расположен к многоэтажкам в Октябрьском районе Красноярска. Предварительно, площадь пожара составляет 240 квадратных метров. Поступают сообщения, что пострадал хозяин дома.
На кадрах с места ЧП видно, что огонь перешел на крышу, также загорелись соседние постройки. Также очевидцы сообщают, что слышны взрывы газа, возможно, от пожара сдетонировали газовые баллоны.
В настоящее время на месте работают пожарные расчеты.
Читайте также
70%
-1.42 77.80
-1.38
Нашли ошибку?