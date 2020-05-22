Первые кадры с места крушения пассажирского самолета в Пакистане
Предварительно, на борту было 95 человек, включая членов экипажа.
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Фото, видео: www.globallookpress.com /Ahmad Sidique, Twitter @AzadNewsPakist1
В сети появились первые кадры с места крушения на юге Пакистана пассажирского Aerbus 320 в районе портового города Карачи.
На кадрах видно, что ЧП произошло в черте города. Предварительно, он упал на некотором расстоянии от ВПП. На борту было 95 человек, включая членов экипажа.
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