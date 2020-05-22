Лайнер «Пакистанских авиалиний», потерпевший крушение в портовом городе Карачи, рухнул на жилые дома. Кадры произошедшего опубликовали очевидцы в Twitter.

Известно, что на борту находилось от 95 до 100 человек. Информации о жертвах трагедии не поступало.

После крушения в домах начался пожар.

Обстоятельства трагедии устанавливаются. Предварительно, лайнер рухнул через несколько минут после взлета.