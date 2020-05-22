Пассажирский лайнер в Пакистане упал на жилые дома — видео
Авиакатастрофа произошла недалеко от аэропорта города Карачи на юге страны.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Ahmad Kamal, Twitter @tv5newsnow
Лайнер «Пакистанских авиалиний», потерпевший крушение в портовом городе Карачи, рухнул на жилые дома. Кадры произошедшего опубликовали очевидцы в Twitter.
Известно, что на борту находилось от 95 до 100 человек. Информации о жертвах трагедии не поступало.
После крушения в домах начался пожар.
Обстоятельства трагедии устанавливаются. Предварительно, лайнер рухнул через несколько минут после взлета.
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