В России выздоровели свыше трети инфицированных COVID-19

Более семи тысяч россиян вылечились от COVID-19 за последние сутки. Всего из больниц выписано почти 100 тысяч пациентов. Таким образом в России выздоровели свыше 30% всех инфицированных. По данным оперативного штаба, зарегистрировано менее 9000 новых заражений. Проведено свыше восьми миллионов тестов на коронавирус.

В Мурманской области силы МЧС возводят модульный госпиталь для помощи больным COVID-19. Полевая больница в вахтовом поселке Белокаменка рассчитана на 700 мест. Там будет стационар, блок интенсивной терапии и реанимация. Госпиталь оснастят аппаратами ИВЛ и компьютерным томографом.

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