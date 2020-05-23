Не поделили наследство: житель Ленобласти открыл стрельбу на поминках

Битва за наследство закончилась стрельбой из ружья прямо во время поминок по усопшей в деревне Камышовка Выборгского района Ленобласти. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное МВД.

Известно, что конфликт произошел между приехавшим из Ивановской области на похороны матери мужчиной и мужем его родной сестры.

«В ходе инцидента 58-летний супруг сестры выстрелил из своего ружья в сторону заявителя», — говорится в сообщении.

По счастливой случайности, стрелявший промазал, а шокированный наследник усопшей тут же обратился с заявлением в местный отдел полиции. Правоохранители изъяли ружье и теперь решается вопрос о возбуждении уголовного дела.