Инцидент произошел накануне поздно вечером в деревне Камышовка Выборгского района.

Не поделили наследство: житель Ленобласти открыл стрельбу на поминках

Фото: www.globallookpress.com

Битва за наследство закончилась стрельбой из ружья прямо во время поминок по усопшей в деревне Камышовка Выборгского района Ленобласти. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное МВД.

Известно, что конфликт произошел между приехавшим из Ивановской области на похороны матери мужчиной и мужем его родной сестры.

«В ходе инцидента 58-летний супруг сестры выстрелил из своего ружья в сторону заявителя», — говорится в сообщении.

По счастливой случайности, стрелявший промазал, а шокированный наследник усопшей тут же обратился с заявлением в местный отдел полиции. Правоохранители изъяли ружье и теперь решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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