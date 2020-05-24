Семилетнего ребенка-маугли спасли в Башкирии

Маленького мальчика спасли работники соцслужб в башкирском городе Салават. Семилетний малыш жил вместе с матерью, злоупотребляющей алкоголем. Об этом пишет Рroufu.ru.

В квартире, где обнаружили ребенка, было очень грязно. К тому же, в жилище не было газа и электричества. Когда мальчика привезли в социальный приют, выяснилось, что он абсолютно не приспособлен к жизни. Малыш-маугли не умеет разговаривать, кушать столовыми приборами, самостоятельно одеваться и прочее.

Администрация города обратилась в суд с тем, чтобы лишить мать мальчика-маугли родительских прав. Женщина с таким положением дел категорически не согласилась и пообещала привести жилье в порядок. Однако суд вынес решение о лишении ее родительских прав, а также обязал ее выплачивать алименты в пользу ребенка.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Волгограде в цыганском таборе скрывали мальчика, похищенного из Омска. Похищенный цыганами подросток не обучался в школе, не умеет читать и писать и не стоит на учете в поликлинике.