23 и 24 мая мусульмане отмечали один из главных религиозных праздников, приуроченных к концу священного месяца Рамадан.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda, 5-tv.ru

Мусульмане во всем мире отметили Ураза-байрам — праздник в честь окончания священного месяца Рамадан. И впервые — не заходя в мечети. Даже в главных святынях ислама — Мекке и Медине — храмы закрыты для прихожан, чтобы избежать новых вспышек коронавируса.

В России организовали онлайн-трансляции из мечетей, чтобы верующие могли принять участие в праздничной молитве, не выходя из дома. И стоит отметить, дистанционный намаз — не единственное изменение.

Как коронавирус пошатнул многовековые традиции одного из главных мусульманских праздников, смотрите в видеосюжете Линара Гинатуллина.

Ранее 5-tv.ru подготовил специальные советы для хозяек и рассказал, чем лучше всего накормить гостей на Ураза-байрам.

Читайте также

+5° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 75%
71.88
0.96 78.44
0.64
Судьбоносные встречи и сюрпризы: как привлечь удачу на неделе с 25 по 31 мая?

Последние новости

6:35
Жильцы дома в Мурино в Петербурге героически помогли потушить пожар — видео
6:34
У главы Тувы Шолбана Кара-оол подтвердился коронавирус
6:25
ТОП-5 имен женщин, обладательницы которых обречены на несчастья
6:17
Следы от пуль и двое раненых — хроника событий перестрелки в Москве
6:10
Судьбоносные встречи и сюрпризы: как привлечь удачу на неделе с 25 по 31 мая?
6:06
Крупный пожар в больнице в Приморье локализован — хроника событий

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 25 мая, для всех знаков зодиака
В Госдуме оценили идею снижения пенсионного возраста
Лоза резко ответил Пригожину и Тарзану на жалобы о бедности артистов

Новости СМИ2

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок