Не заходя в мечети: Как коронавирус изменил традиции празднования Ураза-байрам?
23 и 24 мая мусульмане отмечали один из главных религиозных праздников, приуроченных к концу священного месяца Рамадан.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda, 5-tv.ru
Мусульмане во всем мире отметили Ураза-байрам — праздник в честь окончания священного месяца Рамадан. И впервые — не заходя в мечети. Даже в главных святынях ислама — Мекке и Медине — храмы закрыты для прихожан, чтобы избежать новых вспышек коронавируса.
В России организовали онлайн-трансляции из мечетей, чтобы верующие могли принять участие в праздничной молитве, не выходя из дома. И стоит отметить, дистанционный намаз — не единственное изменение.
Как коронавирус пошатнул многовековые традиции одного из главных мусульманских праздников, смотрите в видеосюжете Линара Гинатуллина.
Ранее 5-tv.ru подготовил специальные советы для хозяек и рассказал, чем лучше всего накормить гостей на Ураза-байрам.
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