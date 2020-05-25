Мусульмане во всем мире отметили Ураза-байрам — праздник в честь окончания священного месяца Рамадан. И впервые — не заходя в мечети. Даже в главных святынях ислама — Мекке и Медине — храмы закрыты для прихожан, чтобы избежать новых вспышек коронавируса.

В России организовали онлайн-трансляции из мечетей, чтобы верующие могли принять участие в праздничной молитве, не выходя из дома. И стоит отметить, дистанционный намаз — не единственное изменение.

Как коронавирус пошатнул многовековые традиции одного из главных мусульманских праздников, смотрите в видеосюжете Линара Гинатуллина.

Ранее 5-tv.ru подготовил специальные советы для хозяек и рассказал, чем лучше всего накормить гостей на Ураза-байрам.