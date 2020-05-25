«Ты для меня ориентир»: Стас Михайлов трогательно поздравил отца с днем рождения
В честь семейного праздника певец выложил архивное фото родителей в Instagram.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov; Instagram @stas_mihailoff
Российский певец Стас Михайлов трогательно поздравил своего отца с днем рождения. В своем профиле в Instagram он выложил архивное черно-белое фото своих родителей в молодости, под которым написал душевные пожелания.
«Папа, мой любимый папа, с Днем Рождения!!! Ты для нас был, есть и будешь эталоном настоящего мужчины, мужа, отца! В тебе есть та мудрость, которая тебе дана от Неба, с молоком матери… Ты для меня четкий ориентир, как поступать в непростых ситуациях (пунктуация и орфография сохранены — Прим.ред.)», — написал певец.
Стас Михайлов добавил, что его отцу не присущи паника и трусость. В тяжелые моменты он становится спокойным и милосердным, и всегда принимает правильные решения.
Певец пожелал своему отцу долгих лет жизни и выразил надежду, что его родители еще проживут вместе много лет и будут бесконечно счастливы.
«Сейчас я хочу лишь одного, чтобы вы с мамой жили как можно дольше на этом свете, в любви и радости!!! Чтобы болезни и горести не коснулись ваших седин!!! (пунктуация и орфография сохранены — Прим.ред.)» — поделился артист.
Подписчики Стаса Михайлова оценили поздравление звездного сына и пожелали его отцу долгих лет жизни.
«С днем рождения прекрасного отца. Счастья, крепкого здоровья и многих лет жизни»;
«Дорогой, Стас. Вы очень трогательно и хорошо выразили свои чувства к вашему папе. Я от всего сердца присоединяюсь к поздравлению и также желаю вашим родителям долгих и счастливых лет жизни. Спасибо им за вас. Земной поклон таким золотым людям»;
«Какие красивые родители! Уверена, что прекрасные люди! Папу с днем рождения! Здоровья, всех благ!» — написали подписчики.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Стас Михайлов с женой романтично станцевали под песню Киркорова.
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