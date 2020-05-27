Цифровой паспорт: что это такое, когда будет и зачем это нужно

Эфирная новость 13

В столице новые паспорта планирую ввести к концу года.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: Известия / Дмитрий Коротаев, 5-tv.ru

У москвичей к Новому Году, а позже и у остальных россиян, если все получится, появятся новые цифровые паспорта. О приложении «мобильный идентификатор» рассказали в Минсвязи и объяснили, что «ускорится» помогла пандемия, а конкретно система QR-пропусков в Москве и регионах.

Мобильный ID будет в чем-то похож. Можно будет зарегистрироваться на портале Госуслуг, сдать биометрию (видео лица и запись голоса) и все. Вы получаете персональный код для мобильного приложения.

А бумажный паспорт — можно спрятать в шкаф, поскольку, по задумке, смартфона будет достаточно в девяти случаях из десяти. Например, чтобы поехать на поезде, полететь на самолете, вселиться в гостиницу, купить в магазине алкоголь или сигареты — если продавец попросит подтвердить возраст. Причем по задумке, каждому проверяющему будет открываться лишь та информация, которая уместна в ситуации: продавщице — только фото и возраст, проводнику дополнительно серия и номер паспорта и так далее.

Читайте также

+9° Атмосферное давление 771 мм рт. ст.
Относительная влажность 66%
71.14
-0.46 77.79
-0.09
ТОП-5 прирожденных политиков по знаку зодиака

Последние новости

2:50
Ученые выяснили подробности падения астероида, убившего динозавров
2:36
Цифровой паспорт: что это такое, когда будет и зачем это нужно
2:20
«Произведение искусства»: Любовь Толкалина увидела в яйце символ мироздания
2:04
Более 12 тысяч человек выздоровели в России за сутки от коронавируса
1:48
Невролог назвал продукты, помогающие снять боль
1:26
Дочь Анастасии Волочковой решила поиграть с фанатами

Сейчас читают

Среда 27 мая — почему в этот день противопоказаны любые путешествия?
Пожизненно, срочно, единожды. Как получить накопительную пенсию?
Евгений Петросян перестал стесняться стильной молодой жены — семейное фото

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок