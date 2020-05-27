Цифровой паспорт: что это такое, когда будет и зачем это нужно

У москвичей к Новому Году, а позже и у остальных россиян, если все получится, появятся новые цифровые паспорта. О приложении «мобильный идентификатор» рассказали в Минсвязи и объяснили, что «ускорится» помогла пандемия, а конкретно система QR-пропусков в Москве и регионах.

Мобильный ID будет в чем-то похож. Можно будет зарегистрироваться на портале Госуслуг, сдать биометрию (видео лица и запись голоса) и все. Вы получаете персональный код для мобильного приложения.

А бумажный паспорт — можно спрятать в шкаф, поскольку, по задумке, смартфона будет достаточно в девяти случаях из десяти. Например, чтобы поехать на поезде, полететь на самолете, вселиться в гостиницу, купить в магазине алкоголь или сигареты — если продавец попросит подтвердить возраст. Причем по задумке, каждому проверяющему будет открываться лишь та информация, которая уместна в ситуации: продавщице — только фото и возраст, проводнику дополнительно серия и номер паспорта и так далее.