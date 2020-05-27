Петербургский НИИ гриппа набирает добровольцев для тестирования вакцины от COVID-19

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Требования к испытуемым очень строгие.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Cadu Rolim; 5-tv.ru

В петербургском НИИ гриппа имени Смородинцева ищут добровольцев для исследования вакцин против COVID-19. В испытаниях сможет поучаствовать далеко не каждый. Во-первых, это должны быть совершеннолетние, но не старше 50 лет. Причем те, кто переболел коронавирусом, не подходят. Кроме того, не пройдут и люди с вредными привычками и хроническими заболеваниями. Словом, отбор предстоит жесткий.

Отмечается, что добровольцы получат денежную компенсацию, а риски, связанные с участием, будут застрахованы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, на ком будет испытана российская вакцина от COVID-19.

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