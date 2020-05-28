Обрести иммунитет за секунды: Какие вакцины против СОVID будет тестировать НИИ гриппа

Петербургский Научно-исследовательский институт гриппа имени Смородинцева объявил набор добровольцев, Специалисты уже готовы начать испытания нескольких вакцин от COVID-19, в том числе в форме спрея для носа. То есть для того, чтобы обезопасить себя от смертельной болезни достаточно будет несложной манипуляции за доли секунды.

Основой для вакцины против коронавируса будет уже работающее средство от сезонного гриппа, которое доработали после расшифровки генома новой инфекции. Подробнее о перспективных разработках смотрите в видеосюжете Романа Ишмухаметова.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, на ком будет испытана российская вакцина от COVID-19.

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