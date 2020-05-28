Обрести иммунитет за секунды: Какие вакцины против СОVID будет тестировать НИИ гриппа
Петербургский научно-исследовательский институт уже набирает добровольцев.
Закрыть
Смотрите также:
Живущие в Крыму украинцы рассказали в ООН о жизни на полуострове
Евгений Петросян перестал стесняться стильной молодой жены — семейное фото
Лоза резко ответил Пригожину и Тарзану на жалобы о бедности артистов
«Ты просто сдала, мать!» — Иван Ургант высмеял Ксению Собчак «без всего»
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 22 мая, для всех знаков зодиака
Тарзан возмущен, что государство помогает врачам и пенсионерам, но не артистам
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 26 мая, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 25 мая, для всех знаков зодиака
Пятница 22 мая — уникальный день, когда женщины могут изменить свою жизнь
«Сиротинушки вы наши!» — Шнуров высмеял Пригожина за жалобу на «чудовищное положение» артистов
Фото, видео: www.globallookpress.com / Christian Vorhofer; 5-tv.ru
Петербургский Научно-исследовательский институт гриппа имени Смородинцева объявил набор добровольцев, Специалисты уже готовы начать испытания нескольких вакцин от COVID-19, в том числе в форме спрея для носа. То есть для того, чтобы обезопасить себя от смертельной болезни достаточно будет несложной манипуляции за доли секунды.
Основой для вакцины против коронавируса будет уже работающее средство от сезонного гриппа, которое доработали после расшифровки генома новой инфекции. Подробнее о перспективных разработках смотрите в видеосюжете Романа Ишмухаметова.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, на ком будет испытана российская вакцина от COVID-19.
Полезная информация:
- ежедневное обновление информации по ситуации с коронавирусом в стране и мире:
- телефон горячей линии
Единая горячая линия: 8 800 2000 112
Читайте также
71%
-0.08 77.91
0.12
Нашли ошибку?