В сети появился двойник Ольги Бузовой. Правда, непонятно: мужчина или женщина

У Ольги Бузовой появился двойник. Во сколько ему обошлось преображение в известную певицу? Кем на самом деле является подражатель: женщиной или мужчиной? И как звездные копии зарабатывают на сходстве со своими кумирами? Только в программе «Светская Хроника».

В интернете появилась новость, что пользователь социальной сети под именем Небузова потратил от трех до пятнадцати миллионов рублей на пластическую операцию, чтобы стать похожим на Ольгу.

Первое время у подписчиков не возникало вопросов, что двойник Бузовой — женщина. Однако после очередного видео, где Небузова танцует в одной майке, у внимательных зрителей появились вопросы.

«Неадекватное подражание, это как раз уже относится к психическим расстройствам. То есть человек может довести себя до анорексии, до депрессии. Они переделывают лицо, они переделывают свое тело, чтобы как две капли воды быть похожим на своего кумира. Более того, они преследуют звезду, они пишут письма с угрозами», — рассказала в интервью клинический психолог Инесса Швацкая программе «Светская Хроника».

Теперь в комментариях к видео подписчики спорят, кем на самом деле является двойник Ольги Бузовой. Пользователи пытаются определить половую принадлежность по голосу, ключицам и пальцам рук. Но у экспертов свое мнение.

Сергей Блохин, пластический хирург: «Это полный фейк. Ее заявления, что она 13 миллионов потратила на хирургию, это глупость. Это больные люди. Человек, который не хочет быть похож на себя, это уже больной человек».

Подражатель копирует образы, танцы и повадки знаменитой певицы, под каждым постом признается Бузовой в любви и призывает оригинальную Ольгу обратить на себя внимание.

Андрей Ковалев, музыкант: «Любой фанат, любой поклонник хочет, чтобы ее кумир обратил на нее внимание. Поэтому она так старается. Может, она тайно влюблена в Олю и хочет, чтобы Оля ответила ей взаимностью».

Но похоже, что деньги двойник певицы любит больше, чем Ольгу. За свое интервью Небузова просит 50 тысяч рублей. Общаться бесплатно наотрез отказывается.

«Сразу становится понятно, что все это было придумано не для того, чтобы привлечь внимание кумира, чтобы она обратила внимание, а для того, чтобы косить бабло. Может, это сама Оля, по секрету скажу, и организовала? Подумайте», — поделился Андрей Ковалев.

Пока Небузова безуспешно пытается обогатиться на интервью и заполучить внимание кумира, другие подражатели честно зарабатывают на естественном сходстве со звездами. Например, Евгений Моспан считает себя двойником Димы Билана, поэтому его основная работа — выступать в амплуа известного певца.

Евгений Моспан, двойник Димы Билана: «Я считаю, что у каждого великого человека должен быть свой двойник и это нормально».

Сами артисты лично друг с другом не знакомы, но в 2016 году Дима Билан сделал Евгению заманчивое предложение.

Моспан: «Опубликовал в своем инстаграме мое видео. И написал о том, что что давай мы тебе сделаем пиар и будешь заменять меня на площадках».

Пока Евгений Моспан не получил официального приглашения от Димы Билана. Двойник выступает на корпоративах и даже ездит со своей программой заграницу. Цена за концерт варьируется от 20 до 25 тысяч рублей. До расценок оригинального артиста, Евгению далеко. Говорят, что за один корпоратив Дима Билан получает 3,5 миллиона рублей.

Но есть и те, кто желает быть похожими на своих кумиров не ради хайпа и денег. Копируя образ любимой звезды, они якобы чувствуют с ней особую связь.

Юля Тищенко, фанатка: «Светлана Лобода для меня является исключительным мотиватором. Но это совершенно не означает, что я хочу заниматься сольной карьерой, петь песни, и я не собираюсь искать мужчину-иностранца. Мне просто нравится творчество Светланы Лободы и ее образ».

Юля копирует как сценические образы Лободы, так и ее повседневный стиль. Кроме того, девушка делает те же косметические процедуры, что и ее кумир.

Инесса Швацккая, клинический психолог: «Это можно просто отнести к категории развлечений, которые не приносят вреда. Когда у человека есть время, есть возможности, которые могут его идентичность приблизить к идентичности звезды, чтобы снивелировать недостаток в своей личной жизни, то ничего плохого в этом нет».

С помощью косметики, гримера и продуманного гардероба Юля Тищенко превращается в секс-символа отечественного шоу-бизнеса. Правда, удовольствие это не из дешевых.

Елена Белоконь, визажист, гример: «Это уже грим. Стоимость его уже другая, чем у обычного макияжа. От девяти тысяч примерно».

Юля: «Покупаю идентичные вещи, которые также есть в гардеробе Светланы Лободы. Одна из них — это пиджак, который сейчас на мне. Его стоимость две с половиной тысячи евро. И очень похожая куртка — это коллекция 2020 года, около девяти с половиной тысячи евро. Это любимый бренд Светланы Лободы и мой тоже».

Большинство звездных двойников уверяют, что используют свое сходство с кумирами или преображаются в них только ради заработка. Это лишь образ, а в реальной жизни они совершенно не похожи на тех, кого играют на сцене, и проживают свою, настоящую жизнь.