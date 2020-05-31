Музыкант Рома Жуков подозревает брата бывшей жены в издевательствах над его детьми

Над детьми Романа Жукова издеваются. Кто из членов семьи жестоко обращается с детьми музыканта? Зачем Роман хочет отвести своих дочерей к гинекологу? И кого выгораживает перед полицией старший сын Никита? Только в программе «Светская Хроника».

В семье Жуковых новый скандал. По словам Романа, близкий родственник Елены Жуковой калечит их детей. Младший брат бывшей супруги музыканта, Кирилл, оставался присматривать за детьми, но вместо этого избивал их.

Роман Жуков, музыкант: «В качестве няни иногда приходил брат моей бывшей супруги. Кирилл, 20 лет ему. И один раз ко мне приехал Никита. Весь расцарапан».

Оказалось, что причина такой агрессии — ссора между маленьким мальчиком и 20-летним парнем.

«А как, что, чем? Он говорит: взял вешалку, сломал об пол и начал меня полосовать. Я вообще в шоке. У него вся рука вот такая была расцарапана, в кровяных потеках, бороздах», — рассказал Роман Жуков в интервью программе «Светская Хроника».

Роман тотчас принял меры — зафиксировал побои и обратился в полицию.

Жуков: «Я зафиксировал в травмпункте эти все царапины. Тут же пошел с ним в комиссию по делам несовершеннолетних. Написал заявление о том, что случилось».

Агрессия и неадекватное поведение со стороны Кирилла Шмелева — это уже не первый случай: «Это было неоднократно. Он в общем-то детей игнорирует как элемент, который ему доверили. Лена, естественно, это ее брат, ей некуда деваться», — поделился Роман.

Однако разобраться в этом деле и наказать виновного не получилось. Как только мальчик вернулся домой к матери, версия изменилась. Роман Жуков уверен, что Елена заставила сына изменить показания, чтобы выгородить своего брата.

Жуков: «Когда сын попал обратно домой, мама его переобула, как говорится, в воздухе. Они приняли такую версию, что это сделала собака. А собака — золотистый ретривер, лабрадор, добрейшая. Я не знаю, чтобы ее вывести, нужно стоять с палкой и кирпичом и махать, чтобы она разозлилась. Ее невозможно разозлить».

Эдуард Демидов, адвокат: «Она манипулирует таким образом, что отбирает телефон, запрещает определенные материальные блага. Совершенно не удивительно то, что она, к примеру, запретила Никите спать, есть или справлять нужду. Ну, возможно, мы не утверждаем, каким-то образом она наверняка его убедила встать на ее сторону».

Самым страшным для музыканта и многодетного отца является то, что родная мать вынуждает детей врать.

Роман Жуков: «Он то знает, что это Кирилл, и я знаю. Вот он тупит глаза вниз и говорит: „Папа, это Сильвия, это Сильвия“. Я вижу это, и мне страшно. То есть у него уже психика нарушена. Чтобы выгородить своего брата, она пошла на такие мерзкие вещи».

Екатерина Длин, психолог: «Здесь налицо психологическое насилие над детьми. Ни одна адекватная мама, которая любит своих детей, она никогда не оставит деток с человеком, который способен к агрессии. Это ужасно».

Роман Жуков уверен, что молодой парень приставал к его несовершеннолетним дочерям:

«Он так еще много чего говорил, что и к дочкам пристает. Я хочу сделать девочкам обследование у гинеколога, девочек своих. А на Кирилла мы подали обширное заявление в прокуратуру следственного комитета. И вообще, значит, всех структур, от которых зависит принятие решений в отношении этого персонажа».

Эдуард Демидов: «Со старшими дочками Романа Жукова, разумеется несовершеннолетними, опять же со слов Никиты, Кирилл Шмелев, запирался в комнатах. Они там занимаются любовью. У нас имеются основания полагать, что Кирилл Шмелев мог там осуществлять некоторые действия, сами понимаете, какого характера».

Певец хочет, чтобы все шестеро детей проживали вместе с ним. Для этого у него есть необходимые условия. На время карантина судебные процессы приостановлены, однако музыкант надеется, что как только пандемия закончится, все разрешится в его пользу.