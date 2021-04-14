Попробуй ответь: 7 вопросов, с которыми справился Анатолий Вассерман

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Карина Халикова
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Проверьте, можете ли вы соревноваться в эрудиции с одним из умнейших людей России.

Попробуй ответь: 7 вопросов, с которыми справился Анатолий Вассерман

Фото: kinopoisk.ru

Анатолий Вассерман известен своим легендарным жилетом и фантастической эрудицией. Он одержал 15 побед подряд в популярном интеллектуальном шоу. 5-tv.ru выбрал семь вопросов, на которые ответил Вассерман. Проверьте, сможете ли вы потягаться с ним в эрудиции.

Вопрос о Пастернаке

Этот вопрос задавал Борис Пастернак. Ныне ответ на вопрос стал на единицу больше.

Знаете, что это? Ответ — ниже.

Global Look Press © Vadim Nekrasov

Ответ: «Какое, милые, у нас тысячелетье на дворе?». Борис Пастернак задал этот вопрос в стихотворении 1917 года «Про эти стихи».

Вопрос о кнопке

Его рекламный слоган звучал так: «Вы нажимаете кнопку, мы делаем остальное».

Уже есть ответ? Проверьте его внизу!

Global Look Press © Vadim Nekrasov

Ответ: Это слова Джорджа Истмена, владельца и создателя фирмы Kodak. Kodak занимается производством фотоаппаратов. Не угадали? Будьте внимательнее, подсказка была на фото.

Вопрос о пиве

Свадьба Людвига I и принцессы Терезии Саксонской в 1810 году стала поводом для этого праздника пива, ставшего в Германии традиционным.

Если готовы узнать ответ на этот вопрос, прокрутите вниз!

Global Look Press © Norbert Eisele-Hein

Ответ: Этот праздник — Октоберфест. Праздник начинается во второй половине сентября, это одно из самых масштабных гуляний в мире.

Вопрос о закуске

По воспоминаниям, драматург Александр Володин каждое утро выпивал в рюмочной у дома 100 граммов водки. И каждый раз очарованная им буфетчица слышала присказку: «Закуской будет ваша…»

Готовы узнать ответ? Прокрутите вниз.

Global Look Press © Anatoly Prososov

Ответ: Александр Володин говорил буфетчице: «Закуской будет ваша улыбка».

Вопрос об Орионе

По мнению древних греков, у Ориона, созданного Посейдоном и наделенного даром речи, передние ноги были именно такими.

Знаете ответ?

Global Look Press © Mary Evans Picture Library

Ответ: Передние ноги Ориона были человеческими, а все остальное — лошадиным. По греческой мифологии, Ориона сотворили из бычьей шкуры, он владел большой силой и был великаном.

Вопрос об автомобилях

В 1900 году больше половины всех автомобилей США работали на таком ходу, опробованном еще Кюньо.

Чтобы узнать правильный ответ, листайте вниз.

Global Look Press © Science Museum

Ответ: Машины работали на паровом ходу.

Вопрос с подвохом

Работа в Голландии на постройке фрегата Петра Михайлова не удовлетворила, он уехал доучиваться в Англию. Чему он не мог научиться в Голландии?

Это сложный вопрос, но ответ ниже.

РИА / Екатерина Чеснокова

Ответ: Анатолий Вассерман предположил, что Петр Михайлов не мог научиться расчету конструкций. Ведущий передачи Петр Кулешов ответил, что Петр Михайлов не мог научиться в Голландии черчению, а голландцы строили по навыку и опыту. Анатолий Вассерман принес мемуары академика Крылова. Там было указано, что под чертежами подразумеваются именно расчетные чертежи, а эскизами пользовались и голландцы. После долгих споров Анатолия Вассермана признали победителем.

Справились с вопросами, на которые ответил Вассерман? А теперь попробуйте обыграть знатока Александра Друзя.

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