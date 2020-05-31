«Насубботилась?» — Варнава рассмешила соцсети «безумными» танцами
Артистка показала, какое у нее бывает настроение по субботам и предложила искать ее в Tik-Tok.
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Фото, видео: Instagram @kativarnava
Екатерина Варнава порадовала подписчиков в Instagram новым видео. На этот раз она устроила зажигательные и слегка безумные танцы. Правда, фанатам был показан всего лишь небольшой отрывок видео, остальное она предложили искать на просторах приложения, которое в последнее время набирает все большую популярность.
«Суббота. Mood. Ищите в Tik-Tok… Вся та же — kativarnava», — написала Варнава.
В ролике она выполняет совершенно безумные движения, размахивая головой из стороны в сторону. Судя по интерьеру и домашней одежде, развлекается так Варнава у себя дома, отмечает «Экономика сегодня».
Поклонники живо откликнулись на выходку звезды. Многие выдвигали предположения, что же заставило ее так странно и энергично двигаться.
«Суббота пошла в отрыв»;
«Ахах, когда ворвалась на рейв после карантина»;
«Когда закрыл сессию»;
«Танец под названием „дезинфекция колбасит“»;
«Безумные танцы!»
«Насубботилась?» — гадали фанаты.
Ранее 5-tv.ru писал, как Екатерина Варнава призналась, кого мечтает обнять после окончания пандемии коронавируса. Не так давно артистка рассказала, что рассталась с бойфрендом Константином Мякиньковым еще год назад, а сейчас ее сердце уже несвободно.
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