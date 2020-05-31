Екатерина Варнава порадовала подписчиков в Instagram новым видео. На этот раз она устроила зажигательные и слегка безумные танцы. Правда, фанатам был показан всего лишь небольшой отрывок видео, остальное она предложили искать на просторах приложения, которое в последнее время набирает все большую популярность.

«Суббота. Mood. Ищите в Tik-Tok… Вся та же — kativarnava», — написала Варнава.

В ролике она выполняет совершенно безумные движения, размахивая головой из стороны в сторону. Судя по интерьеру и домашней одежде, развлекается так Варнава у себя дома, отмечает «Экономика сегодня».

Instagram @kativarnava

Поклонники живо откликнулись на выходку звезды. Многие выдвигали предположения, что же заставило ее так странно и энергично двигаться.

«Суббота пошла в отрыв»;

«Ахах, когда ворвалась на рейв после карантина»;

«Когда закрыл сессию»;

«Танец под названием „дезинфекция колбасит“»;

«Безумные танцы!»

«Насубботилась?» — гадали фанаты.

Ранее 5-tv.ru писал, как Екатерина Варнава призналась, кого мечтает обнять после окончания пандемии коронавируса. Не так давно артистка рассказала, что рассталась с бойфрендом Константином Мякиньковым еще год назад, а сейчас ее сердце уже несвободно.