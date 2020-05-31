Вассерман считает, что Запад пытается повторить опыт развала СССР

Попытками Запада повторить опыт развала СССР объясняет сложившийся кризис на международном газовом рынке публицист, политический консультант, телеведущий и один из самых эрудированных людей России Анатолий Вассерман. В своей авторской колонке на сайте РЕН ТВ он напоминает, что стоимость тысячи кубометров природного газа опустилась на днях на нидерландской бирже опустилась до 34 долларов.

«По расчетам, тысяча кубометров должна быть дороже сотни долларов, чтобы поставка была выгодна хотя бы самому дешевому поставщику — российскому «Газпрому», — констатирует Вассерман.

По словам публициста, по энергетическому рынку ударил вызванный пандемией коронавируса карантин, а также действия Катара, который продает свой сжиженный газ себе в убыток по «мусорным ценам».

Сегодняшнюю ситуацию Вассерман сравнивает с началом 1980-х, когда США уговорили Саудовскую Аравию резко нарастить экспорт нефти, чтобы ускорить начавшееся в тот момент падение рынка.

«СССР, ранее вовлеченный в очередной виток гонки вооружений, да еще и заметно ослабленный санкциями СГА, лишился возможности затыкать нефтедолларами щели в экономике. Тогда под ценовым ударом хрустнуло наше хозяйство», — напоминает автор статьи.

Однако, по мнению Вассермана, прежний сценарий на этот раз не сработает.

«Ваши санкции мы превратили в большую программу нового развития. Вооружение у нас любую гонку перекроет. А экономика нефтешейхов на волоске: долго подыгрывать Вашингтону там не смогут. Переживем. Главное — не суетиться как Горбачев», — заключает публицист.

Ранее, как сообщал 5-tv.ru, президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия постепенно уходит от нефтезависимости, но на этот процесс требуется время, он не может произойти «по щелчку пальцев».