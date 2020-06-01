Из реки в Ивановской области извлечено тело ребенка
Экстренные службы вели работы в реке Теза в Шуйском районе области.
Фото: https://37.mchs.gov.ru/
Из акватории реки Теза возле поселка Горицы Шуйского района Ивановской области извлечено тело ребенка. Об этом сообщает пресс-служба регионального МЧС.
«К ликвидации последствий происшествия привлекались 18 человек, 6 ед. техники, из них от МЧС России 3 человека, 1 ед. техники», — говорится в сообщении.
Информации об обстоятельствах, а также возраст ребенка не сообщается.
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