Из реки в Ивановской области извлечено тело ребенка

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Светлана Шевченко
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Экстренные службы вели работы в реке Теза в Шуйском районе области.

Из реки в Ивановской области извлечено тело ребенка

Фото: https://37.mchs.gov.ru/

Из акватории реки Теза возле поселка Горицы Шуйского района Ивановской области извлечено тело ребенка. Об этом сообщает пресс-служба регионального МЧС.

«К ликвидации последствий происшествия привлекались 18 человек, 6 ед. техники, из них от МЧС России 3 человека, 1 ед. техники», — говорится в сообщении.

Информации об обстоятельствах, а также возраст ребенка не сообщается.

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