На территории Ватикана появится городской детский лагерь

На территории Ватикана впервые собираются организовать городской лагерь для детей сотрудников Святейшего Престола. Папа Римский Франциск сам предложил эту идею, чтобы помочь работающим матерям.

Проект был разработан еще до пандемии. В летнем лагере будут находиться чуть более ста детей — от 5 до 14лет. Смена продлится с 6 по 31 июля. Помимо игр, развлечений, спортивных состязаний предусмотрена и молитва. Особое внимание уделят мерам предосторожности — соблюдению безопасной дистанции и санитарной обработке помещений.