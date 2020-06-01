На территории Ватикана появится городской детский лагерь

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Таким образом Папа Римский решил поддержать работающих матерей.

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Фото, видео: ТАСС / IPA via ZUMA Press, 5-tv.ru

На территории Ватикана впервые собираются организовать городской лагерь для детей сотрудников Святейшего Престола. Папа Римский Франциск сам предложил эту идею, чтобы помочь работающим матерям.

Проект был разработан еще до пандемии. В летнем лагере будут находиться чуть более ста детей — от 5 до 14лет. Смена продлится с 6 по 31 июля. Помимо игр, развлечений, спортивных состязаний предусмотрена и молитва. Особое внимание уделят мерам предосторожности — соблюдению безопасной дистанции и санитарной обработке помещений.

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