Массовые беспорядки в США постепенно перекочевали в Европу

Массовые акции протеста, охватившие Америку, разгораются и в Европе. У посольств США в Лондоне, Берлине и Коппенгагене прошли митинги с требованием справедливого расследования смерти Джорджа Флойда.

В самих Штатах комендантский час введен уже в 25-ти городах. Уличные беспорядки — уже не просто месть за убийство темнокожего, а настоящий бунт против системы.

В Миннеаполисе, где и произошла трагедия, в результате столкновений с полицией, пострадали десятки репортеров, в том числе и российский корреспондент РИА новости. Между тем, выясняются все новые подробности гибели темнокожего мужчины.

За происходящим в Америке следит Линар Гинатуллин. У него вся последняя информация.