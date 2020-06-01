Массовые беспорядки в США постепенно перекочевали в Европу

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Митинги с требованием справедливого расследования смерти Джорджа Флойда.

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Фото, видео: ТАСС / KEVIN HAGEN, 5-tv.ru

Массовые акции протеста, охватившие Америку, разгораются и в Европе. У посольств США в Лондоне, Берлине и Коппенгагене прошли митинги с требованием справедливого расследования смерти Джорджа Флойда.

В самих Штатах комендантский час введен уже в 25-ти городах. Уличные беспорядки — уже не просто месть за убийство темнокожего, а настоящий бунт против системы.

В Миннеаполисе, где и произошла трагедия, в результате столкновений с полицией, пострадали десятки репортеров, в том числе и российский корреспондент РИА новости. Между тем, выясняются все новые подробности гибели темнокожего мужчины.

За происходящим в Америке следит Линар Гинатуллин. У него вся последняя информация.

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