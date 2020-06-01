Массовые беспорядки в США постепенно перекочевали в Европу
Митинги с требованием справедливого расследования смерти Джорджа Флойда.
Закрыть
Смотрите также:
Евгений Петросян перестал стесняться стильной молодой жены — семейное фото
Тарзан возмущен, что государство помогает врачам и пенсионерам, но не артистам
Польский генерал выругался, сравнивая танки своей армии с российскими Т-72
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 30 мая, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 28 мая, для всех знаков зодиака
«Мы к этому готовы»: Зеленский заговорил об отказе от Минских соглашений
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 31 мая, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 26 мая, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 29 мая, для всех знаков зодиака
Качели с женой Виторгана и двумя детьми неожиданно рухнули на землю — видео
Фото, видео: ТАСС / KEVIN HAGEN, 5-tv.ru
Массовые акции протеста, охватившие Америку, разгораются и в Европе. У посольств США в Лондоне, Берлине и Коппенгагене прошли митинги с требованием справедливого расследования смерти Джорджа Флойда.
В самих Штатах комендантский час введен уже в 25-ти городах. Уличные беспорядки — уже не просто месть за убийство темнокожего, а настоящий бунт против системы.
В Миннеаполисе, где и произошла трагедия, в результате столкновений с полицией, пострадали десятки репортеров, в том числе и российский корреспондент РИА новости. Между тем, выясняются все новые подробности гибели темнокожего мужчины.
За происходящим в Америке следит Линар Гинатуллин. У него вся последняя информация.
Читайте также
61%
-0.35 78.55
0.29
Нашли ошибку?