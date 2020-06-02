В Юрмале ресторатор не пустил в кафе гостей с георгиевскими лентами

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Однако, оказалось, что столь «высокие принципы» может победить жажда наживы.

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Фото, видео: ТАСС /Кухмарь Кирилл, 5-tv.ru

Дискриминация людей происходит не только за океаном, и не только по расовому признаку. Но и гораздо ближе к нам. Власти Латвии так увлеклись запретами на советскую символику и привыкли лицемерить по отношению к героям Великой Отечественной войны, что и простые граждане ведут себя также.

В Юрмале ресторатор не пустил в кафе людей с георгиевскими лентами. Посчитал, что те славят СССР. Впрочем, оказалось, что вопрос, скорее — в сумме заказа. Что победило: жажда наживы или принципы. Расскажет Андрей Захаров.

Латыш в латышском ресторане на чистом латышском заказывает чашку кофе, а ему отказывают. А потом и вовсе просят уйти. Причиной такого не гостеприимства стал своеобразный дресс-код.

«Вот так я прикрепил, и это было основанием, чтобы было вызваны три экипажа», — рассказывает юрист Алвис Пилакс.

Тревожную кнопку рестораны обычно используют против клиентов с уголовными замашками, а здесь охрану и полицию натравили на посетителя с символом Великой Победы.

«Сам хозяин обогнал мужчину и говорит: «Пока ты не снимешь эту георгиевскую ленточку, я обслуживать тебя не буду. Пошел вон из моего ресторана», — рассказывает лидер партии «Действие» и глава международной организации «Русский мир Латвии» Руслан Панкратов.

То, что обычно срабатывало с русскоязычными туристами — не помогло с латышским юристом. После перечисления статей административного кодекса и Конституции, которые своим отказом нарушило заведение, Алвису Пилаксу с георгиевской лентой на груди, кофе в итоге нальют.

«Вкусный кофе за счет хозяина… Отказался принять деньги», — говорит Пилаксу.

Юридический эксперимент Алвис Пилакс в ресторане «Куриньш» решил провести после того как здесь в День Победы отказались обслуживать семейную пару с такими же праздничными лентами.

«Оказалось, что у Абелитиса, не первый случай, когда он выгоняет людей!!! Но больше всего нас потрясла история о старичках, которые, также, как мы, пришли в Куриньш, с георгиевскими лентами, которых также прогнали!!! Это просто ужас!!!»

«Признаки дискриминации усматриваются. И у нас будет достаточно доказательств, чтобы дело довести до суда», — подчеркивает Пилакс.

Но то, что возмутило не только русскоязычных жителей Латвии, но и многих коренных этнических латышей, с энтузиазмом подхватили в «Национальном Объединении» Республики, включая лидера партии Райвиса Дзинтарса. Владелец «Куриньша» Арнис Абелитис превратился в национального героя.

«Кажется, что спустя 30 лет после восстановления независимости многим не хватает смелости и самоуважения. Поэтому мы особенно поддерживаем каждый такой случай, когда граждане проявляют эту смелость и самоуважение».

Но смелость и самоуважение юрмальского ресторатора продержались не долго. Политические принципы Арниса Абелитиса не устояли перед дорогим клиентом в георгиевской ленте и заказом — на внушительную сумму.

«Заказывался изначально заранее столик, заказывались блюда, которые, они сказали, сейчас из-за эпидемии нет в меню, сейчас укороченное меню, но мы можем его для вас приготовить. То есть они шли на убытки, если бы они мне отказали», — рассказывает о своем эксперименте блоггер Денис Бартецкий.

На первый взгляд вопрос вроде как копеечный. Но похоже уже на государственном сложилась традиция — публично демонстрировать гостеприимство и поддержку, а деле — лицемерить и отказывать. На фоне скандала.

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