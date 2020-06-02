В Юрмале ресторатор не пустил в кафе гостей с георгиевскими лентами
Однако, оказалось, что столь «высокие принципы» может победить жажда наживы.
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Фото, видео: ТАСС /Кухмарь Кирилл, 5-tv.ru
Дискриминация людей происходит не только за океаном, и не только по расовому признаку. Но и гораздо ближе к нам. Власти Латвии так увлеклись запретами на советскую символику и привыкли лицемерить по отношению к героям Великой Отечественной войны, что и простые граждане ведут себя также.
В Юрмале ресторатор не пустил в кафе людей с георгиевскими лентами. Посчитал, что те славят СССР. Впрочем, оказалось, что вопрос, скорее — в сумме заказа. Что победило: жажда наживы или принципы. Расскажет Андрей Захаров.
Латыш в латышском ресторане на чистом латышском заказывает чашку кофе, а ему отказывают. А потом и вовсе просят уйти. Причиной такого не гостеприимства стал своеобразный дресс-код.
«Вот так я прикрепил, и это было основанием, чтобы было вызваны три экипажа», — рассказывает юрист Алвис Пилакс.
Тревожную кнопку рестораны обычно используют против клиентов с уголовными замашками, а здесь охрану и полицию натравили на посетителя с символом Великой Победы.
«Сам хозяин обогнал мужчину и говорит: «Пока ты не снимешь эту георгиевскую ленточку, я обслуживать тебя не буду. Пошел вон из моего ресторана», — рассказывает лидер партии «Действие» и глава международной организации «Русский мир Латвии» Руслан Панкратов.
То, что обычно срабатывало с русскоязычными туристами — не помогло с латышским юристом. После перечисления статей административного кодекса и Конституции, которые своим отказом нарушило заведение, Алвису Пилаксу с георгиевской лентой на груди, кофе в итоге нальют.
«Вкусный кофе за счет хозяина… Отказался принять деньги», — говорит Пилаксу.
Юридический эксперимент Алвис Пилакс в ресторане «Куриньш» решил провести после того как здесь в День Победы отказались обслуживать семейную пару с такими же праздничными лентами.
«Оказалось, что у Абелитиса, не первый случай, когда он выгоняет людей!!! Но больше всего нас потрясла история о старичках, которые, также, как мы, пришли в Куриньш, с георгиевскими лентами, которых также прогнали!!! Это просто ужас!!!»
«Признаки дискриминации усматриваются. И у нас будет достаточно доказательств, чтобы дело довести до суда», — подчеркивает Пилакс.
Но то, что возмутило не только русскоязычных жителей Латвии, но и многих коренных этнических латышей, с энтузиазмом подхватили в «Национальном Объединении» Республики, включая лидера партии Райвиса Дзинтарса. Владелец «Куриньша» Арнис Абелитис превратился в национального героя.
«Кажется, что спустя 30 лет после восстановления независимости многим не хватает смелости и самоуважения. Поэтому мы особенно поддерживаем каждый такой случай, когда граждане проявляют эту смелость и самоуважение».
Но смелость и самоуважение юрмальского ресторатора продержались не долго. Политические принципы Арниса Абелитиса не устояли перед дорогим клиентом в георгиевской ленте и заказом — на внушительную сумму.
«Заказывался изначально заранее столик, заказывались блюда, которые, они сказали, сейчас из-за эпидемии нет в меню, сейчас укороченное меню, но мы можем его для вас приготовить. То есть они шли на убытки, если бы они мне отказали», — рассказывает о своем эксперименте блоггер Денис Бартецкий.
На первый взгляд вопрос вроде как копеечный. Но похоже уже на государственном сложилась традиция — публично демонстрировать гостеприимство и поддержку, а деле — лицемерить и отказывать. На фоне скандала.
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