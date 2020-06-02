«Ты понял?»: Лиза и Гарри Галкины объяснили родителям суть Дня защиты детей

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Алина Потёмкина
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Примадонна и Галкин остались в недоумении.

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Фото, видео: Instagram @maxgalkinru

Трогательную сценку разыграли в честь Дня защиты детей Максим Галкин, его супруга Алла Пугачева и их потомство: Гарри и Лиза Галкины. В Instagram юморист выложил ролик, в котором все звездное семейство ведет разговор о том, что же за праздник отмечается 1 июня.

«Дети, какой сегодня день?» — с этой невинной фразы начинает Галкин.

Ребятишки показывают знания, отвечая на вопрос верно. Затем Примадонна интересуется, от кого же надо защищать детей.

«От взрослых!» — уверенно отвечают малыши.

«А кто должен защищать?» — не унимается Галкин.

«Взрослые! Папа, предоставь нас самим себе» — заявляет Лиза Галкина, и дети убегают играть.

Растерянные родители остаются вдвоем. Затем Гарри возвращается и говорит в камеру:

«Хороший план, папочка».

Вновь оставшиеся наедине Галкин с Пугачевой недоумевают.

«Ты понял?» — вопрошает Примадонна.

«Нет, ну ничего…» — отвечает ей муж.

Поклонники пришли в восторг от креативного поздравления звездного семейства.

«Оригинально»

«Какие они чудесные артисты!»

«Замечательная малышня!» — нахваливали фанаты.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Максим Галкин грозился состричь шикарные кудри, чтобы было «чисто по-мальчиковому». Судя по этому ролику, он не спешит воплощать угрозу в жизнь.

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