«Ты понял?»: Лиза и Гарри Галкины объяснили родителям суть Дня защиты детей
Примадонна и Галкин остались в недоумении.
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Фото, видео: Instagram @maxgalkinru
Трогательную сценку разыграли в честь Дня защиты детей Максим Галкин, его супруга Алла Пугачева и их потомство: Гарри и Лиза Галкины. В Instagram юморист выложил ролик, в котором все звездное семейство ведет разговор о том, что же за праздник отмечается 1 июня.
«Дети, какой сегодня день?» — с этой невинной фразы начинает Галкин.
Ребятишки показывают знания, отвечая на вопрос верно. Затем Примадонна интересуется, от кого же надо защищать детей.
«От взрослых!» — уверенно отвечают малыши.
«А кто должен защищать?» — не унимается Галкин.
«Взрослые! Папа, предоставь нас самим себе» — заявляет Лиза Галкина, и дети убегают играть.
Растерянные родители остаются вдвоем. Затем Гарри возвращается и говорит в камеру:
«Хороший план, папочка».
Вновь оставшиеся наедине Галкин с Пугачевой недоумевают.
«Ты понял?» — вопрошает Примадонна.
«Нет, ну ничего…» — отвечает ей муж.
Поклонники пришли в восторг от креативного поздравления звездного семейства.
«Оригинально»
«Какие они чудесные артисты!»
«Замечательная малышня!» — нахваливали фанаты.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Максим Галкин грозился состричь шикарные кудри, чтобы было «чисто по-мальчиковому». Судя по этому ролику, он не спешит воплощать угрозу в жизнь.
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