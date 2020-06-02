Контрабандисты в Хабаровске незаконно экспортировали лес на почти 205 млн рублей
По факту незаконного вывоза леса против только одного местного жителя возбуждено семь уголовных дел.
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Фото, видео: ТАСС / Кухмарь Кирилл, 5-tv.ru
В Хабаровске контрабандисты незаконно вывезли 32 тысячи кубометров древесины ценных пород. Общая стоимость экспорта составила почти 205 миллионов рублей. О контрабанде стало известно сотрудникам таможни. Они проверили документы местного предпринимателя и заподозрили неладное.
«В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками хабаровской таможни был установлен подозреваемый постоянно проживающий в городе Хабаровске, который осуществлял противоправную деятельность от лица двух коммерческих организаций. Все дела переданы в линейное управление МВД России на транспорте для дальнейшего расследования», — рассказала пресс-секретарь Хабаровской таможни Елена Попова.
По факту контрабанды против местного жителя возбуждено сразу семь уголовных дел. За продажу стратегически важных ресурсов ему грозит лишение свободы на семь лет или штраф до миллиона рублей.
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