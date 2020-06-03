Ситуация на рынке труда, пока, остается напряженной. Об этом заявил министр Антон Котяков на правительственном часе в Совете Федерации.

Впрочем, по данным соц.опросов большинство россиян не против поменять работу. Одни, а это 43 процента опрошенных, ищут более перспективное место, другие — 18 процентов — боятся трудностей, с которыми сталкиваются их работодатели. Восемь процентов опрошенных признались, что нынешняя работа им не нравится.

Из тех, кто хочет сменить деятельность, более трети (37%) ищут любую временную подработку, еще треть (34%) сферу занятости пересматривать не собираются. А вот, четверть опрошенных заявили о кардинальной смене профессии.

Каким видам деятельности эксперты прочат популярность — узнал Алексей Полторанин.