Американцы предъявили компании Googlе коллективный иск на пять миллиардов долларов
Миллионы пользователей пожаловались на незаконное вторжение корпорации в их частную жизнь.
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Фото, видео: Zuma\TASS, 5-tv.ru
Корпорации Google грозит огромный штраф за незаконное вторжение в частную жизнь пользователей. Компании предъявлен коллективный иск — миллионы американцев пожаловались на то, что Google собирает их личные данные с помощью приложений, установленных на компьютерах и смартфонах. В жалобе указано, что это происходит даже, когда люди активируют режим анонимного просмотра.
Каждый обиженный пользователь может стоить корпорации пять тысяч долларов. Итоговая сумма штрафа — пять миллиардов. Правда, Google не собирается сдаваться без боя. Представители компании будут доказывать, что о возможном сборе информации пользователей всегда предупреждают.
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