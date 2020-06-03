СК РФ требует увольнения главы Новой Ладоги

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Следователи считают, что именно по вине местной власти регион лишился уже двух объектов культурного наследия.

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Фото, видео: Известия / Константин Кокошкин; 5-tv.ru

Следственный Комитет подал в суд иск с требованием отстранить от должности главу Новой Ладоги, это в Ленинградской области.

Ранее следователи предъявили обвинение в халатности бывшему и действующему руководству администрации. За последние два года в Новой Ладоге сгорели по меньшей мере четыре объекта культурного наследия.

Двух памятников архитектуры XIX века город лишился в мае — дома купца Шабанина и здания винного склада. Местная власть не предприняла никаких мер по обеспечению охраны объектов.

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