СК РФ требует увольнения главы Новой Ладоги
Следователи считают, что именно по вине местной власти регион лишился уже двух объектов культурного наследия.
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Фото, видео: Известия / Константин Кокошкин; 5-tv.ru
Следственный Комитет подал в суд иск с требованием отстранить от должности главу Новой Ладоги, это в Ленинградской области.
Ранее следователи предъявили обвинение в халатности бывшему и действующему руководству администрации. За последние два года в Новой Ладоге сгорели по меньшей мере четыре объекта культурного наследия.
Двух памятников архитектуры XIX века город лишился в мае — дома купца Шабанина и здания винного склада. Местная власть не предприняла никаких мер по обеспечению охраны объектов.
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