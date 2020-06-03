СК РФ требует увольнения главы Новой Ладоги

Следственный Комитет подал в суд иск с требованием отстранить от должности главу Новой Ладоги, это в Ленинградской области.

Ранее следователи предъявили обвинение в халатности бывшему и действующему руководству администрации. За последние два года в Новой Ладоге сгорели по меньшей мере четыре объекта культурного наследия.

Двух памятников архитектуры XIX века город лишился в мае — дома купца Шабанина и здания винного склада. Местная власть не предприняла никаких мер по обеспечению охраны объектов.