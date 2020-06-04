В ООН призвали к независимому расследованию беспорядков в США

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Жертвами столкновений протестующих и полиции стали уже 11 человек.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Stefani Reynolds, 5-tv.ru

В ООН призвали к независимому расследованию столкновений полиции США и протестующих. В ходе массовых беспорядков погибли, по меньшей мере, 11 человек. На осадном положении — 40 городов страны. Комендантский час и 20 тысяч бойцов Нацгвардии не могут сдержать демонстрантов.

К протестам присоединяются все новые страны. В среду против расизма выступили в Австралии и Британии. Там митинги прошли спокойно, под охраной полиции. Около трех тысяч человек собрались в столице Финляндии, чтобы поддержать американцев в борьбе против полицейского произвола.

Папа Римский в ходе аудиенции в Апостольском дворце осудил любое проявление расовой дискриминации. И призвал американских демонстрантов отказаться от насилия.

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