В ООН призвали к независимому расследованию беспорядков в США
Жертвами столкновений протестующих и полиции стали уже 11 человек.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Stefani Reynolds, 5-tv.ru
В ООН призвали к независимому расследованию столкновений полиции США и протестующих. В ходе массовых беспорядков погибли, по меньшей мере, 11 человек. На осадном положении — 40 городов страны. Комендантский час и 20 тысяч бойцов Нацгвардии не могут сдержать демонстрантов.
К протестам присоединяются все новые страны. В среду против расизма выступили в Австралии и Британии. Там митинги прошли спокойно, под охраной полиции. Около трех тысяч человек собрались в столице Финляндии, чтобы поддержать американцев в борьбе против полицейского произвола.
Папа Римский в ходе аудиенции в Апостольском дворце осудил любое проявление расовой дискриминации. И призвал американских демонстрантов отказаться от насилия.
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