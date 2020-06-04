Вакансия мечты: Что нужно делать за 2300 долларов в месяц?
Работой на железнодорожной станции в Швеции уже заинтересовались сотни претендентов со всего мира.
Закрыть
Смотрите также:
Видео: В США люди вышли на защиту русского ресторана от толпы протестующих
В МИД РФ деликатно ответили Трампу на приглашение на саммит G7
Американцы восхитились русской защитой ресторана Pushkin в США от протестующих
Шанс начать жизнь заново: Василиса Володина о плюсах и минусах предстоящего коридора затмений
Тарзан возмущен, что государство помогает врачам и пенсионерам, но не артистам
«Мы к этому готовы»: Зеленский заговорил об отказе от Минских соглашений
Польский генерал выругался, сравнивая танки своей армии с российскими Т-72
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 30 мая, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 3 июня, для всех знаков зодиака
Гнев и конфликты: астролог предупредил об опасностях грядущих летних затмений
Фото, видео: www.globallookpress.com © Ralph Kerpa, 5-tv.ru
Вакансия мечты открылась в Швеции. На железнодорожной станции Корсваген, которую построят в 2026 году, требуется человек-выключатель. Единственная обязанность — зажигать свет в начале дня и гасить его в конце. В остальное время — полная свобода. Успешному соискателю будут платить 2300 долларов в месяц.
Эта вакансия, на самом деле, арт-эксперимент. С его помощью хотят привлечь внимание к растущему в обществе неравенству. Зарплату будет обеспечивать фонд Шведского художественного совета. Работой уже заинтересовались сотни претендентов со всего мира.
Читайте также
94%
0.68 77.32
0.70
Нашли ошибку?