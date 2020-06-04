Вакансия мечты: Что нужно делать за 2300 долларов в месяц?

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Работой на железнодорожной станции в Швеции уже заинтересовались сотни претендентов со всего мира.

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Фото, видео: www.globallookpress.com © Ralph Kerpa, 5-tv.ru

Вакансия мечты открылась в Швеции. На железнодорожной станции Корсваген, которую построят в 2026 году, требуется человек-выключатель. Единственная обязанность — зажигать свет в начале дня и гасить его в конце. В остальное время — полная свобода. Успешному соискателю будут платить 2300 долларов в месяц.

Эта вакансия, на самом деле, арт-эксперимент. С его помощью хотят привлечь внимание к растущему в обществе неравенству. Зарплату будет обеспечивать фонд Шведского художественного совета. Работой уже заинтересовались сотни претендентов со всего мира.

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