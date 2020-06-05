«Ищу срочно психолога»: Саша Зверева взволнована из-за нового бойфренда ее дочери
Экс-солистка группы «Демо» считает, что после знакомства с молодым человеком 16-летняя Василиса стала хуже учиться.
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Фото, видео: Instagram @sashazvereva
Отношения 16-летней дочери с молодым человеком не на шутку взволновали Сашу Звереву. Об этом экс-солистка группы «Демо» рассказала подписчикам в Instagram.
Звезда живет в Калифорнии с мужем Дэном Уолбраном и воспитывает троих наследников: дочь Василису и сыновей Макара и Льва. Сейчас знаменитость ждет четвертого ребенка от супруга, но больше переживает из-за наследницы. По ее словам, возлюбленный дочери плохо на нее влияет — она стала хуже учиться, оценки упали.
«А еще у нее начались перепады в настроении. Когда у них все хорошо, Вася счастливая, довольная. Когда „решили побыть каждый сам по себе“ — все, конец света, рыдания, жизнь не имеет смысла И вот я утешаю, прижимаю к сердцу, рассказываю истории из личной жизни, ищу срочно психолога, чтобы снял ей остроту переживания», — поделилась Зверева.
Материнская забота и консультации с психологом дают положительный результат. Девочка начинает «оживать». Артистка объясняет дочери, что с такими нестабильными, а значит, безответственными юношами не стоит иметь дело.
«И вот вроде девочка отплакала, мы с ней фокусируемся на образовании, уже представляем достойного принца, как тот прискакивает снова к нашей двери», — написала Саша.
Вместо того чтобы спровадить бойфренда, Василиса завязывает с ним разговор на несколько часов, закрывшись в комнате.
«В какой-то момент оба сильно провинились. Я мечу молнии и искры из глаз. Дэн смотрит на меня с готовностью спустить всех женихов с лестницы», — описала Зверева.
Психолог посоветовала ей сменить гнев на милость проявлять к парню толерантность — так девочка скорее потеряет к нему интерес. Теперь молодого человека ждут на ужин.
Ранее 5-tv.ru писал, что экс-солистка «Демо» раскрыла уникальный способ облегчить роды.
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