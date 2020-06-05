Актер долго болел и лежал в Подмосковье в реабилитационном центре.

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Фото, видео: РИА Новости / Олег Минеев

Умер звезда кино Михаил Кокшенов. 83-летний актер долго страдал от онкологического заболевания и лежал в Подмосковье в реабилитационном центре. О смерти актера сообщает поэтесса Любовь Воропаева.

Facebook @luba.voropaeva

В октябре прошлого года 5-tv.ru сообщал о том, то актер был доставлен в одну из больниц Москвы. В медучреждение Кокшенова привезли родственники. Поводом для беспокойства послужила гнойная рана на ноге. Несколько лет назад артист перенес инсульт. После этого здоровье 83-летнего артиста так и не восстановилось полностью.

Михаил Кокшенов родился в Москве. Окончил Щукинское училище в 1963 году. Сыграл более сотни ролей в театре и кино. Он хорошо известен зрителям по кинокартинам «Девчата», «Самая обаятельная и привлекательная», «Белые росы», «Женя, Женечка и «Катюша».

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