«Неземная красота!» — Гузеева показала, как выглядела в 18 лет

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Ниса Мурзанаева
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Фанаты 62-летней телеведущей заявили, что она прекрасна в любом возрасте.

Фото, видео: Instagram @ _larisa_guzeeva_, РИА Новости /Екатерина Чеснокова

Популярная российская актриса и телеведущая Лариса Гузеева опубликовала в Instagram редкое архивное фото. На нем 62-летняя заслуженная артистка РФ позирует, будучи хрупкой 18-летней девушкой.

«18 лет. Сама себе отстригла челку. Всегда шла по краю бритвы. Спасибо Господи, что не оставляешь!» — подписала пост знаменитость.

Instagram @ _larisa_guzeeva_

Поклонники пришли в восторг от архивного фото Ларисы Гузеевой. Фанаты отметили, что кинозвезда в любом возрасте выглядит превосходно. Пользователи соцсети оставили в комментариях множество лестных комплиментов кумиру. 

«Вы потрясающая в любом возрасте»;

«Ангел!»

«Вы красивая хоть с какой челкой, хоть лысая!»

«Неземная красота!» — написали фолловеры.

Лариса Гузеева приобрела огромную популярность и любовь зрителей уже после первой съемки в кино. В 1984 году выпускница Ленинградского государственного института театра, музыки и кинематографии сыграла роль Ларисы Дмитриевны Огудаловой в фильме «Жестокий романс» режиссера Эльдара Рязанова. Помимо этой ленты актриса снялась еще в шестидесяти кинокартинах.

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