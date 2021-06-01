«Неземная красота!» — Гузеева показала, как выглядела в 18 лет
Фанаты 62-летней телеведущей заявили, что она прекрасна в любом возрасте.
Фото, видео: Instagram @ _larisa_guzeeva_, РИА Новости /Екатерина Чеснокова
Популярная российская актриса и телеведущая Лариса Гузеева опубликовала в Instagram редкое архивное фото. На нем 62-летняя заслуженная артистка РФ позирует, будучи хрупкой 18-летней девушкой.
«18 лет. Сама себе отстригла челку. Всегда шла по краю бритвы. Спасибо Господи, что не оставляешь!» — подписала пост знаменитость.
Поклонники пришли в восторг от архивного фото Ларисы Гузеевой. Фанаты отметили, что кинозвезда в любом возрасте выглядит превосходно. Пользователи соцсети оставили в комментариях множество лестных комплиментов кумиру.
«Вы потрясающая в любом возрасте»;
«Ангел!»
«Вы красивая хоть с какой челкой, хоть лысая!»
«Неземная красота!» — написали фолловеры.
Лариса Гузеева приобрела огромную популярность и любовь зрителей уже после первой съемки в кино. В 1984 году выпускница Ленинградского государственного института театра, музыки и кинематографии сыграла роль Ларисы Дмитриевны Огудаловой в фильме «Жестокий романс» режиссера Эльдара Рязанова. Помимо этой ленты актриса снялась еще в шестидесяти кинокартинах.
Читайте также
76%
-0.29 89.38
-0.29
Нашли ошибку?