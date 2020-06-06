«А я только зубы заказал» — В Калифорнии полыхает распределительный центр Amazon
На кадрах с места ЧП видно, что огонь полностью охватил огромный склад в городе Редлендс.
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Фото, видео: www.globallookpress.com /Patrick Pleul, Twitter @TruthRaiderHQ, @sagduyuluerkan
В калифорнийском городе Редлендс полыхает распределительный центр Amazon. Кадры мощного пожара очевидцы публикуют в социальных сетях.
По данным телеканала CNN, пострадавших в результате ЧП нет. Около сотни сотрудников склада смогли эвакуироваться самостоятельно.
При этом отмечается, что здание было оснащено новыми прогрессивными технологиями для предотвращения пожара. Однако, похоже, что они не спасли здание. Причины пожара уточняются.
В Amazon уже заявили, что не ожидают серьезного влияния на доставку, заказы для клиентов будут направлены с других складов. В то же время пользователи сети выражают обеспокоенность, граничащую с иронией.
«Я только заказал слитки зубов. Теперь год ждать свою посылку!»
А другие отмечают, что вполне возможно это был поджог.
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