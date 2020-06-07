Как Адель удается сохранить фигуру после похудения на 45 килограммов?

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Алиса Старжевская
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Стали известен рацион питания, который позволяет певице оставаться такой же стройной.

Как Адель удается сохранить фигуру после похудения на 45 килограммов?

Фото: Instagram @adele

Популярная певица Адель похудела на 45 килограммов и до сих пор остается в хорошей физической форме. Многие ее фанаты задаются вопросом — как артистке удается сохранить стройную фигуру? Все очень просто: Адель занимается спортом и пользуется сервисом доставки готовых продуктов. 

Журналисты часто видят певицу в тренажерном зале. Даже после похудения, Адель понимает, что ей необходима физическая нагрузка.

Также, чтобы не сорваться и не начать есть вредную пищу, артистка решила скорректировать свое питание. Поэтому она пользуется сервисом по доставке готовой еды, который, кстати, популярен и среди других звезд.

Как сообщил источник изданию The Sun, в рационе Адель блюда с низким содержанием углеводов. Их общая калорийность не превышает 1 700 ккал. В основном меню певицы сейчас три приема пищи в день. На обед и ужин Адель ест, например, запеченный лосось, салат с индейкой или стир-фрай из курицы. А по утрам певица завтракает блинчиками из цельнозерновой муки или кесадильей с яйцом.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какие продукты помогут похудеть.

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