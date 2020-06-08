В Чите начался прием первых пациентов с СOVID-19 в полевом госпитале
На территории Забайкальского края отмечается нестабильная эпидемиологическая ситуация.
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Фото, видео: ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ; 5-tv.ru
В Чите первых пациентов принял многопрофильный полевой госпиталь. Он был развернут медиками Восточного военного округа в кратчайшие сроки.
В распоряжении врачей самое современное оборудование — аппараты искусственной вентиляции легких, мониторы интенсивного наблюдения пациентов, лаборатория для исследования и анализа проб.
На территории Забайкальского края нестабильная эпидемиологическая ситуация. Отмечается рост числа заболевших коронавирусом — около 70 человек в день. Полевой госпиталь поможет врачам местных больниц.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, в каких регионах начали постепенно снимать ограничения в связи с распространением коронавируса.
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