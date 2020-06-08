В Чите начался прием первых пациентов с СOVID-19 в полевом госпитале

В Чите первых пациентов принял многопрофильный полевой госпиталь. Он был развернут медиками Восточного военного округа в кратчайшие сроки.

В распоряжении врачей самое современное оборудование — аппараты искусственной вентиляции легких, мониторы интенсивного наблюдения пациентов, лаборатория для исследования и анализа проб.

На территории Забайкальского края нестабильная эпидемиологическая ситуация. Отмечается рост числа заболевших коронавирусом — около 70 человек в день. Полевой госпиталь поможет врачам местных больниц.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, в каких регионах начали постепенно снимать ограничения в связи с распространением коронавируса.