«Как минимум третий инсульт»: Цымбалюк-Романовская о состоянии Джигарханяна
Экс-супруга именитого артиста отреагировала на новость об ухудшении здоровья артиста.
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Фото, видео: Instagram @vitalinaromanovskaya; 5-tv.ru
Экс-супруга народного артиста СССР Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская в беседе с 5-tv.ru прокомментировала информацию об ухудшении здоровья знаменитого актера. По предварительным данным, у артиста начались осложнения после третьего инсульта.
«К сожалению, меня не пускали к нему все эти годы. Я ничего не могу сказать по поводу его состояния. Но если это так, то это, конечно, ужасно. Как минимум, это третий инсульт. Хотя я подозреваю, что за это время могли случиться и еще какие-то микро-инсульты. Будем надеяться, что организм справится. Все-таки столько лет борется со всеми болезнями», — заявила Виталина.
Информация о том, что известный актер находится в кардиологическом отделении московской клиники появилась 8 июня. По предварительным данным, Джигарханян помещен в реанимацию.
Ранее 5-tv.ru рассказал, что стало причиной черной полосы в жизни народного артиста СССР Армена Джигарханяна.
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