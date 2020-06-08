«Как минимум третий инсульт»: Цымбалюк-Романовская о состоянии Джигарханяна

|
Виктория Андреева
Эксклюзив 99

Экс-супруга именитого артиста отреагировала на новость об ухудшении здоровья артиста.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: Instagram @vitalinaromanovskaya; 5-tv.ru

Экс-супруга народного артиста СССР Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская в беседе с 5-tv.ru прокомментировала информацию об ухудшении здоровья знаменитого актера. По предварительным данным, у артиста начались осложнения после третьего инсульта.

«К сожалению, меня не пускали к нему все эти годы. Я ничего не могу сказать по поводу его состояния. Но если это так, то это, конечно, ужасно. Как минимум, это третий инсульт. Хотя я подозреваю, что за это время могли случиться и еще какие-то микро-инсульты. Будем надеяться, что организм справится. Все-таки столько лет борется со всеми болезнями», — заявила Виталина.

Информация о том, что известный актер находится в кардиологическом отделении московской клиники появилась 8 июня. По предварительным данным, Джигарханян помещен в реанимацию.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что стало причиной черной полосы в жизни народного артиста СССР Армена Джигарханяна.

Читайте также

+22° Атмосферное давление 759 мм рт. ст.
Относительная влажность 65%
68.63
-0.39 77.97
0.65
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 8 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

12:15
«Мачо!» — Облик Рустама Солнцева до пластических операций восхитил подписчиков
12:05
«Как минимум третий инсульт»: Цымбалюк-Романовская о состоянии Джигарханяна
12:00
В России за сутки от коронавируса вылечились 3 957 человек
11:52
Экс-чиновник устроил стрельбу из окна по людям: хронология событий
11:42
ТОП-5 имен, обладатели которых — избалованные эгоисты
11:35
Пациент больницы в Петербурге устроил резню в реанимации

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 8 июня, для всех знаков зодиака
Татьяна Навка вслед за Яной Рудковской показала свой завтрак
«Сердце разрывается»: в сети поддержали Норкина, опубликовавшего фото с похорон жены

Новости СМИ2

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок