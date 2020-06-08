У Армена Джигарханяна ухудшилось состояние после инсульта

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Нюра Незванова
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Режиссер находится в кардиологическом отделении московской клиники.

У Армена Джигарханяна ухудшилось состояние после инсульта

Фото: www.globallookpress.com / Pravda Komsomolskaya

Армену Джигарханяну вызвали врача в связи с ухудшением состояния здоровья режиссера. Артист перенес третий инсульт около полугода назад и находился под пристальным наблюдением медиков.

Сейчас он находится в реанимации в кардиологическом отделении московской клиники. Туда ему вызвали неотложку.

Информация о состоянии знаменитого режиссера и актера уточняется.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как живут Цымбалюк-Романовская и Армен Джигарханян после развода.

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