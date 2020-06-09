Телефонные номера пользователей WhatsApp оказались в открытом доступе в сети
Уязвимость обнаружил и сообщил о ней специалист по кибербезопасности из Индии Атул Джаярам.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Carsten Rehder, via www.imago-images.de, Jaap Arriens, Wang Qisheng, Sebastian Kahnert, Depo Photos
Личные номера телефонов пользователей мессенджера WhatsApp обнаружил в интернете в открытом доступе независимый специалист по кибербезопасности из Индии Атул Джаярам. В своем блоге на сайте Medium он сообщил, что уязвимость кроется в новой функции Click to Chat, которая позволяет добавлять пользователя в список контактов QR-коду.
«Например, вы делитесь ссылкой с другом в Twitter, чтобы он связался с вами в WhatsApp. Номер вашего мобильного отображается в текстовом виде в этом URL-адресе, и любой, кто его увидит, сможет узнать ваш номер. Даже если вы удалите его, бот Google просканирует адрес, и ссылка останется в Сети», — цитирует Джаярама «Российская газета».
По словам специалиста, таким образом в сеть просочились телефонные номера около 300 тысяч пользователей WhatsApp из Индии, США, Великобритании и многих других стран. Джаярам отмечает, что никакая другая личная информация, кроме номера телефона, в открытый доступ не попадает, однако маркетологи, мошенники и киберпреступники могут получить доступ к профилю владельца телефона. По мнению Джаярама, лучший способ оградить себя от нежелательных звонков и СМС — удалить учетную запись WhatsApp или изменить номер мобильного.
Ранее, как сообщал 5-tv.ru, специалисты обнаружили, что каждое второе банковское приложение не имеет надежной защиты от киберпреступников.
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