Телефонные номера пользователей WhatsApp оказались в открытом доступе в сети

|
Светлана Александрова
50

Уязвимость обнаружил и сообщил о ней специалист по кибербезопасности из Индии Атул Джаярам.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: www.globallookpress.com / Carsten Rehder, via www.imago-images.de, Jaap Arriens, Wang Qisheng, Sebastian Kahnert, Depo Photos

Личные номера телефонов пользователей мессенджера WhatsApp обнаружил в интернете в открытом доступе независимый специалист по кибербезопасности из Индии Атул Джаярам. В своем блоге на сайте Medium он сообщил, что уязвимость кроется в новой функции Click to Chat, которая позволяет добавлять пользователя в список контактов QR-коду.

«Например, вы делитесь ссылкой с другом в Twitter, чтобы он связался с вами в WhatsApp. Номер вашего мобильного отображается в текстовом виде в этом URL-адресе, и любой, кто его увидит, сможет узнать ваш номер. Даже если вы удалите его, бот Google просканирует адрес, и ссылка останется в Сети», — цитирует Джаярама «Российская газета».

По словам специалиста, таким образом в сеть просочились телефонные номера около 300 тысяч пользователей WhatsApp из Индии, США, Великобритании и многих других стран. Джаярам отмечает, что никакая другая личная информация, кроме номера телефона, в открытый доступ не попадает, однако маркетологи, мошенники и киберпреступники могут получить доступ к профилю владельца телефона. По мнению Джаярама, лучший способ оградить себя от нежелательных звонков и СМС — удалить учетную запись WhatsApp или изменить номер мобильного.

Ранее, как сообщал 5-tv.ru, специалисты обнаружили, что каждое второе банковское приложение не имеет надежной защиты от киберпреступников.

Читайте также

+25° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 54%
68.67
0.36 77.35
0.16
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

18:43
Кузбасс остается лидером по объему строительных работ в Сибири, несмотря на пандемию
18:42
Актер Ефремов, устроивший смертельное ДТП, задержан
18:37
Бывшая жена Марата Башарова впервые показала сына
18:31
Учительница русского языка указала Юрию Дудю на неграмотность
18:20
Следователи не могут провести допрос Ефремова: актер жалуется на плохое самочувствие
18:15
Москва возвращается к привычному ритму жизни после снятия ряда ограничений из-за COVID-19

Сейчас читают

В крови Михаила Ефремова кроме алкоголя обнаружили наркотики
Полицейские вывели Ефремова из дома, посадили в машину и увезли
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 июня, для всех знаков зодиака

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок