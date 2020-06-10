Добровольцев готовят к клиническим испытаниям вакцины от COVID-19
Среди тех, кто первыми испытают на себе вакцину — военнослужащие и гражданские.
Закрыть
Смотрите также:
«Сердце разрывается»: в сети поддержали Норкина, опубликовавшего фото с похорон жены
«Он мне сам советовал»: Жорин назвал вероятную причину исчезновения Алибасова
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 5 июня, для всех знаков зодиака
«Неземная красота!» — Гузеева показала, как выглядела в 18 лет
Шанс начать жизнь заново: Василиса Володина о плюсах и минусах предстоящего коридора затмений
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 7 июня, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 6 июня, для всех знаков зодиака
Татьяна Навка вслед за Яной Рудковской показала свой завтрак
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 9 июня, для всех знаков зодиака
Путин поручил бесплатно подключать россиян к газу
Фото, видео: www.globallookpress.com / Cadu Rolim; 5-tv.ru
В Москве добровольцы готовятся к клиническим испытаниям вакцины против коронавируса. Для участия в исследованиях отобраны две группы. Военнослужащие и гражданские. Все прошли медицинское обследование.
Сейчас 50 добровольцев поместили на двухнедельный карантин в госпиталь имени Бурденко. Изоляция проводится перед вакцинацией, чтобы исключить возможность занесения инфекции участникам эксперимента.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что японский инфекционист предрек масштабную вторую волну коронавируса.
Читайте также
94%
0.36 77.35
0.16
Нашли ошибку?