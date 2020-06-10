Добровольцев готовят к клиническим испытаниям вакцины от COVID-19

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Среди тех, кто первыми испытают на себе вакцину — военнослужащие и гражданские.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Cadu Rolim; 5-tv.ru

В Москве добровольцы готовятся к клиническим испытаниям вакцины против коронавируса. Для участия в исследованиях отобраны две группы. Военнослужащие и гражданские. Все прошли медицинское обследование.

Сейчас 50 добровольцев поместили на двухнедельный карантин в госпиталь имени Бурденко. Изоляция проводится перед вакцинацией, чтобы исключить возможность занесения инфекции участникам эксперимента.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что японский инфекционист предрек масштабную вторую волну коронавируса.

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