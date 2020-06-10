ФСБ предотвратила теракт на одном из рынков в Симферополе

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Нюра Незванова
Срочная новость 44

Силовики задержали пятерых подозреваемых, которые поддерживали связь с украинскими радикалами.

ФСБ предотвратила теракт на одном из рынков в Симферополе

Фото: ТАСС / Владимир Жабрико

Сотрудники ФСБ России предотвратили террористический акт на одном из рынков в Симферополе. Об этом сообщили в ЦОС ФСБ.

По данным ведомства, предполагаемые злоумышленники поддерживали связь с украинскими радикалами.

«Федеральной службой безопасности предотвращен террористический акт в Симферополе Республики Крым. В результате проведенных мероприятий задержаны пять граждан Российской Федерации. Установлено, что задержанные осуществляли подготовку к подрыву самодельного взрывного устройства на одном из рынков республиканского центра, а также пропагандировали в сети интернет идеологию терроризма и экстремизма», - заявили в ЦОС.

В ведомстве отмечают, что подозреваемые имели постоянную связь «с представителями радикальных украинских формирований, воюющих на юго-востоке Украины».

У задержанных изъяли самодельное взрывное устройство, оружие, боеприпасы и средства связи, содержащие информацию о подготовке к готовящемуся преступлению.

Устанавливаются и другие члены преступной организации.

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