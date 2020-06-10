Путин указал Дрозденко на проблему обманутых дольщиков в Ленобласти

Президент России Владимир Путин поручил губернатору Ленинградской области Александру Дрозденко взять под личный контроль вопрос с обманутыми дольщиками в регионе.

В ходе онлайн-конференции в среду, 10 июня, российский лидер отметил, что в настоящее время на территории Ленобласти более 200 объектов признаны проблемными. По мнению Путина, это — колоссальные объемы, требующие немедленного вмешательства.

Глава государства также уточнил, что строительство нового жилья напрямую связано с решением еще одной важной задачи — привлечением в регион медицинских специалистов.

«То, что вы строите новые больницы, очень хорошо, но в целом нужно решать в области проблемы обеспеченности врачами. <…> Врачей надо обеспечить жильем», — добавил Владимир Путин.

Президент также отметил, что руководству области необходимо решить проблему затянувшейся реконструкции пришедших в негодность очистных сооружений и аварийных домов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что прокуратура Ленобласти проверила своевременность выплат врачам, назначенных ранее президентом РФ Владимиром Путиным.