Путин указал Дрозденко на проблему обманутых дольщиков в Ленобласти
Глава государства отметил, что данную проблему важно устранить в кратчайшие сроки.
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Фото, видео: Известия / Константин Кокошкин; 5-tv.ru
Президент России Владимир Путин поручил губернатору Ленинградской области Александру Дрозденко взять под личный контроль вопрос с обманутыми дольщиками в регионе.
В ходе онлайн-конференции в среду, 10 июня, российский лидер отметил, что в настоящее время на территории Ленобласти более 200 объектов признаны проблемными. По мнению Путина, это — колоссальные объемы, требующие немедленного вмешательства.
Глава государства также уточнил, что строительство нового жилья напрямую связано с решением еще одной важной задачи — привлечением в регион медицинских специалистов.
«То, что вы строите новые больницы, очень хорошо, но в целом нужно решать в области проблемы обеспеченности врачами. <…> Врачей надо обеспечить жильем», — добавил Владимир Путин.
Президент также отметил, что руководству области необходимо решить проблему затянувшейся реконструкции пришедших в негодность очистных сооружений и аварийных домов.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что прокуратура Ленобласти проверила своевременность выплат врачам, назначенных ранее президентом РФ Владимиром Путиным.
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