Четверг, 11 июня: почему в день Феодосии Колосятницы нельзя планировать свадьбу
Православные сегодня чтят память Феодосии Константинопольской, принявшей мученическую смерть в VIII веке.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / imagebroker/Digfoto, Torsten Schon, H. Gehlken, Victor Lisitsyn, Peter Carroll, West Coast Surfer, Martin Siepmann
В православном календаре 11 июня — день преподобной Феодосии Константинопольской. Также этот праздник называют днем Феодосии Колосятницы, так как именно в это время начинает колоситься рожь.
История праздника
Феодосия жила в VIII веке в богатой и честной семье. После смерти родителей она приняла постриг и раздала имущество бедным. После прославилась, как защитница иконы Спасителя от воинов императора Льва III Исавра. Святыню пытались снять с храма, который она украшала более 400 лет. Посмевшую противиться воле властителя деву заточили в темницу и пытали. Феодосия приняла мученическую смерть, а на месте ее захоронения стали происходить чудесные исцеления больных.
Что нельзя делать 11 июня
По традиции в этот день не следует работать с тканями: прясть, шить, кроить и белить холсты. Нарушение запрета сулит болезнь.
Не принято было в день Феодосии сватать невест и строить планы на свадьбу. Такие браки были обречены на несчастье.
Детям запрещалось качаться на качелях и прыгать — удача может отвернуться.
Не стоит вступать в споры и оскорблять ближних.
В этот день не велено охотиться, зато рыбалка сулит большой улов.
Народные приметы
- Если рожь начинает цвести снизу — хлеб будет дешевым в этот год. Сверху — рожь вырастет высокой. А если с середины — средняя.
- Если кормить в этот день скот хлебными баранками и сочнями, будет хороший приплод.
- Если пчелы возле улья вьются — будет дождь.
- Туман с утра — к солнечному дню.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о свадебных приметах, проверенных временем.
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