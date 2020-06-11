Четверг, 11 июня: почему в день Феодосии Колосятницы нельзя планировать свадьбу

В православном календаре 11 июня — день преподобной Феодосии Константинопольской. Также этот праздник называют днем Феодосии Колосятницы, так как именно в это время начинает колоситься рожь.

История праздника

Феодосия жила в VIII веке в богатой и честной семье. После смерти родителей она приняла постриг и раздала имущество бедным. После прославилась, как защитница иконы Спасителя от воинов императора Льва III Исавра. Святыню пытались снять с храма, который она украшала более 400 лет. Посмевшую противиться воле властителя деву заточили в темницу и пытали. Феодосия приняла мученическую смерть, а на месте ее захоронения стали происходить чудесные исцеления больных.

Что нельзя делать 11 июня

По традиции в этот день не следует работать с тканями: прясть, шить, кроить и белить холсты. Нарушение запрета сулит болезнь.

Не принято было в день Феодосии сватать невест и строить планы на свадьбу. Такие браки были обречены на несчастье.

Детям запрещалось качаться на качелях и прыгать — удача может отвернуться.

Не стоит вступать в споры и оскорблять ближних.

В этот день не велено охотиться, зато рыбалка сулит большой улов.

Народные приметы

Если рожь начинает цвести снизу — хлеб будет дешевым в этот год. Сверху — рожь вырастет высокой. А если с середины — средняя.

Если кормить в этот день скот хлебными баранками и сочнями, будет хороший приплод.

Если пчелы возле улья вьются — будет дождь.

Туман с утра — к солнечному дню.

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