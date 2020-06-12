Ребенок погиб в ДТП с рейсовым автобусом в Амурской области

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Нюра Незванова
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По предварительным данным, пять человек получили травмы в результате аварии.

Ребенок погиб в ДТП с рейсовым автобусом в Амурской области

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Павел Бедняков

ДТП с участием рейсового автобуса и легкового автомобиля произошло недалеко от населенного пункта Талакан в Амурской области. В результате столкновения транспортных средств есть пострадавшие и погибший.

Пять человек получили травмы, ребенок 2008 года рождения скончался.

Пострадавших госпитализировали, на месте аварии работают экстренные службы.

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