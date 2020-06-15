Видео с места стрельбы на юго-западе Москвы, где ранены сотрудники ГИБДД

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Светлана Шевченко
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Предварительно, ЧП произошло во время задержания таксиста.

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Фото, видео: ТАСС / Вячеслав Прокофьев, ВКонтакте @mreporter24

По последним данным, в ходе стрельбы на Ленинском проспекте в Москве ранения получили двое сотрудников ГИБДД и таксист, которого они пытались задержать.

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На месте происшествия работают экстренные службы. 

Известно, что один из сотрудников полиции находится в тяжелом состоянии.

 

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