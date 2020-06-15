Видео с места стрельбы на юго-западе Москвы, где ранены сотрудники ГИБДД

По последним данным, в ходе стрельбы на Ленинском проспекте в Москве ранения получили двое сотрудников ГИБДД и таксист, которого они пытались задержать.

5-tv.ru

На месте происшествия работают экстренные службы.

Известно, что один из сотрудников полиции находится в тяжелом состоянии.