95 лет «Городу детства»: Легендарный лагерь «Артек» отмечает юбилей

Эфирная новость 45

В этом году впервые за свою почти вековую историю международный центр отметит день рождения без детей. Лагерь закрыт до 1 июля из-за пандемии COVID-19.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: ТАСС / Станислав Красильников, 5-tv.ru

Сегодня свой юбилей отмечает главная всесоюзная детская здравница, легендарный «Артек». 95 лет назад в Крыму на берегу Черного моря появился палаточный лагерь. Попасть сюда было главной мечтой миллионов советских школьников.

Сегодня это уже настоящий Город Детства. И впервые за свою почти вековую историю — международный центр отметит день рождения без своих маленьких жителей. Лагерь закрыт до 1 июля из-за ситуации с коронавирусом.

Но праздник все равно состоится — принимать поздравления здравница будет в режиме онлайн. О нестареющем сердце Артека репортаж корреспондента МИЦ «Известия» Мери Бадунц.

Читайте также

+25° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 54%
70.40
1.28 79.15
0.63
ТОП-3 знака зодиака, представительницы которых обладают мощной интуицией

Последние новости

10:40
«Папа и сын разбивают сердца»: Лазарев показал подросшего наследника
10:31
Три вида «удаленки» предлагается прописать в Трудовом кодексе
10:19
Правительство оплатит 60% расходов при переводе автомобилей с бензина на газ
10:10
Тарантино раскритиковали за частое употребление в его фильме слова «ниггер»
10:01
Подозреваемую в избиении внучки бабушку задержали в Красноярске
9:53
Военные Южной Кореи проверяют информацию о взрыве в КНДР

Сейчас читают

ТОП-3 знака зодиака, представительницы которых обладают мощной интуицией
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 16 июня, для всех знаков зодиака
Дело молодое: Как выглядели российские знаменитости в 18 лет?

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок