95 лет «Городу детства»: Легендарный лагерь «Артек» отмечает юбилей
В этом году впервые за свою почти вековую историю международный центр отметит день рождения без детей. Лагерь закрыт до 1 июля из-за пандемии COVID-19.
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Фото, видео: ТАСС / Станислав Красильников, 5-tv.ru
Сегодня свой юбилей отмечает главная всесоюзная детская здравница, легендарный «Артек». 95 лет назад в Крыму на берегу Черного моря появился палаточный лагерь. Попасть сюда было главной мечтой миллионов советских школьников.
Сегодня это уже настоящий Город Детства. И впервые за свою почти вековую историю — международный центр отметит день рождения без своих маленьких жителей. Лагерь закрыт до 1 июля из-за ситуации с коронавирусом.
Но праздник все равно состоится — принимать поздравления здравница будет в режиме онлайн. О нестареющем сердце Артека репортаж корреспондента МИЦ «Известия» Мери Бадунц.
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