95 лет «Городу детства»: Легендарный лагерь «Артек» отмечает юбилей

Сегодня свой юбилей отмечает главная всесоюзная детская здравница, легендарный «Артек». 95 лет назад в Крыму на берегу Черного моря появился палаточный лагерь. Попасть сюда было главной мечтой миллионов советских школьников.

Сегодня это уже настоящий Город Детства. И впервые за свою почти вековую историю — международный центр отметит день рождения без своих маленьких жителей. Лагерь закрыт до 1 июля из-за ситуации с коронавирусом.

Но праздник все равно состоится — принимать поздравления здравница будет в режиме онлайн. О нестареющем сердце Артека репортаж корреспондента МИЦ «Известия» Мери Бадунц.