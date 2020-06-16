Адвокаты Эмбер Херд отказались ее защищать в деле против Джонни Деппа

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Алиса Старжевская
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Судебные разбирательства между бывшими супругами идут уже четыре года.

Адвокаты Эмбер Херд отказались ее защищать в деле против Джонни Деппа

Фото: www.globallookpress.com / Hubert Boesl

Четыре адвоката экс-супруги Джонни Деппа Эмбер Херд отказались представлять интересы актрисы в суде в деле против бывшего мужа.

Как сообщает The Blast, официальной причиной отказа являются слишком большие затраты на логистику. В условиях пандемии коронавируса цены на авиаперелеты выросли, и поэтому было принято решение передать дело местным адвокатам из штата Вирджиния. Сообщается, что решение было согласовано с актрисой.

«Мы верим Эмбер и верим в нее. Мы гордимся быть ее адвокатами», — заявили юристы.

Конфликт между Эмбер Херд и звездой «Пиратов Карибского моря» начался в 2016 году, когда после развода с Деппом девушка обвинила его в избиениях. Как напоминает Teleprogramma.pro, против актера ополчился почти весь Голливуд. В марте 2019 года Депп сам подал иск о клевете против своей бывшей супруги. По его мнению, актриса сфальсифицировала доказательства об избиении и сама применяла к нему насилие. Если окажется, что Херд предъявила сфабрикованные фотографии со следами побоев на лице, ей может грозить тюремный срок.

Ранее 5-tv.ru вспоминал самые известные роли Джонни Деппа в честь его 57-летия.

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Адвокаты Эмбер Херд отказались ее защищать в деле против Джонни Деппа

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